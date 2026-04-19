Cazul de concediere abuzivă analizat de instanțe evidențiază deficiențe majore în respectarea procedurilor legale de către angajator, în special în ceea ce privește convocarea la cercetarea disciplinară. Curtea de Apel Timișoara, prin decizia nr. 276 din 1 aprilie 2026, a confirmat sentința Tribunalului Caraș-Severin, stabilind definitiv că programatoarea Andrada-Mariana Condrache a fost concediată nelegal după aproape zece ani de activitate în companie.

Litigiul a avut la bază decizia de concediere emisă în martie 2025, în urma unei cercetări disciplinare declanșate de companie. Angajata a contestat măsura, invocând lipsa unei convocări legale și a unui termen rezonabil pentru pregătirea apărării. Instanțele nu au analizat în detaliu fondul conflictului de muncă, ci au constatat încălcarea procedurii legale obligatorii, informează cei de la luju.ro.

Judecătorii au reținut că angajatorul a apelat la un executor judecătoresc pentru comunicarea convocatorului, însă procedura utilizată nu a asigurat o informare efectivă a salariatei. Practic, aceasta a primit doar o notificare prin care era invitată să ridice documentul, fără a i se transmite efectiv convocarea.

Această abordare a fost considerată insuficientă din punct de vedere legal, întrucât nu a garantat dreptul la apărare al salariatei. Instanța a subliniat că simpla afișare a unei înștiințări nu echivalează cu comunicarea efectivă a convocatorului, element esențial în procedura disciplinară.

Analiza instanței a evidențiat că procedura disciplinară a fost viciată încă din faza inițială, prin neîndeplinirea obligației de convocare legală a angajatei. În acest context, judecătorii au concluzionat că sancțiunea aplicată este nulă absolut.

„Conform art. 251 alin. (2) din Codul Muncii, contestatoarea trebuia să fie convocată înainte de desfășurarea cercetării disciplinare, iar angajatorul nu ar fi trebuit să efectueze cercetarea în lipsa unei dovezi clare de comunicare. Procedura utilizată pentru comunicarea convocatorului, respectiv afișarea unei înştiinţări pentru a se prezinta la executor pentru a ridica Convocatorul din data de 19.02.2025, nu echivalează cu o comunicare efectivă a acestuia”, se arată în hotărârea instanței.

În plus, judecătorii au constatat că nici termenul acordat pentru pregătirea apărării nu a fost unul rezonabil. Chiar și în ipoteza în care convocarea ar fi fost comunicată, intervalul de aproximativ două zile până la data audierii a fost considerat insuficient pentru consultarea unui avocat și formularea unei apărări coerente.

„Acest termen trebuie să fie unul rezonabil, suficient pentru pregătirea apărării de către salariatul cercetat. El trebuie să aibă timpul necesar pentru a medita la aspectele menţionate în convocator şi să expună un punct de vedere coerent la întrevederea cu membrii comisiei de cercetare”, au reținut magistrații.

Pe baza acestor constatări, Tribunalul Caraș-Severin a dispus anularea deciziei de concediere, reintegrarea salariatei pe postul deținut anterior și plata tuturor drepturilor salariale aferente perioadei în care aceasta a fost îndepărtată din funcție.

Decizia definitivă confirmă obligația angajatorului de a repara integral prejudiciul produs prin concedierea abuzivă. În acest sens, compania este obligată să o reintegreze pe Andrada-Mariana Condrache pe funcția de programator și să îi achite despăgubiri echivalente cu salariile indexate, majorate și actualizate.

Totodată, instanța a dispus plata cheltuielilor de judecată în valoare de 11.900 lei, reprezentând onorariul avocaților care au reprezentat salariata. Aceasta a fost asistată de avocații Alexandru Mușătoiu și Natalia Șerban din Baroul Timiș.

Hotărârea subliniază importanța respectării stricte a procedurilor legale în materia dreptului muncii, în special în cazurile de sancționare disciplinară. Lipsa unei convocări valide și a unui termen rezonabil pentru apărare sunt suficiente pentru anularea unei decizii de concediere, indiferent de natura acuzațiilor formulate de angajator.

Tabel sinteză – Elemente esențiale ale cazului de concediere abuzivă:

Element Detalii Angajată Andrada-Mariana Condrache Angajator IBM România Tip litigiu Concediere abuzivă Instanță fond Tribunalul Caraș-Severin Instanță definitivă Curtea de Apel Timișoara Data deciziei finale 1 aprilie 2026 Problemă principală Lipsa convocării legale la cercetarea disciplinară Consecință Anularea concedierii Măsuri dispuse Reintegrare + plata salariilor restante Cheltuieli de judecată 11.900 lei

Sentința Tribunalului Caraș-Severin: