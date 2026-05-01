O concediere ilegală reprezintă un șoc major pentru orice angajat, însă, până de curând, justiția din România părea să ignore componenta emoțională a acestui eveniment.

Practica majoritară a instanțelor stabilea că simpla plată a salariilor „din urmă”, pe care angajatul nu le-a încasat din cauza deciziei nelegale, reprezenta o reparație suficientă.

Avocatul Adrian Cuculis atrage însă atenția asupra unei nuanțe juridice esențiale: plata retroactivă a salariilor este doar returnarea a ceea ce angajatul ar fi trebuit să primească oricum prin muncă, în timp ce daunele morale vizează suferința psihică și umilința îndurată.

Potrivit expertului, temeiurile de drept și de fapt pentru aceste două tipuri de despăgubiri sunt absolut separate și nu trebuie confundate.

Dacă salariile restante acoperă prejudiciul material, daunele morale trebuie să ofere o satisfacție proporțională cu suferința încercată de cel concediat ilegal.

Este o distincție judicioasă care începe să prindă contur în sălile de judecată, oferind o protecție reală demnității umane, dincolo de cifrele din contractul de muncă.

Până în perioada recentă, cererile pentru daune morale erau respinse aproape automat de către judecători, sub pretextul că acestea nu sunt dovedite. Avocatul Adrian Cuculis explică existența unui paradox în legislația muncii.

În mod normal, conform articolului 272 din Codul Muncii, sarcina probei revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfățișare. Totuși, când vine vorba de daune morale, regulile se schimbă: angajatul este cel care trebuie să demonstreze suferința.

Spre deosebire de accidentele auto, unde legea este mai permisivă cu familiile victimelor, în dreptul muncii angajatul trebuie să aducă probe concrete care să ateste un prejudiciu nepatrimonial. Aceasta presupune demonstrarea unei suferințe psihice, a afectării reputației profesionale sau a altor traume similare care nu au nicio legătură cu pierderea veniturilor lunare.

Deși Articolul 80 din Codul Muncii nu menționează explicit termenul de „daune morale”, acesta nu le exclude. Legiuitorul a prevăzut la alineatul (1) obligarea angajatorului la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate și majorate, dar acest lucru constituie doar baza materială a reparației.

Efectele anulării unei decizii de concediere sunt clare: instanța dispune repunerea părților în situația anterioară și plata drepturilor salariale. Totuși, Adrian Cuculis subliniază că un proces câștigat nu înseamnă doar revenirea la birou sau recuperarea banilor pierduți. Dacă salariatul a fost victima unui abuz care i-a afectat sănătatea sau imaginea în comunitate, el are dreptul legal de a cere o compensație financiară suplimentară.

În concluzie, angajații români trebuie să știe că nu mai sunt limitați doar la recuperarea salariilor. O concediere netemeinică deschide calea către o acțiune în instanță complexă, unde suferința psihică capătă, în sfârșit, o valoare recunoscută de lege.

În cazul în care salariatul nu mai dorește să se întoarcă la vechiul loc de muncă, contractul încetează de drept la data rămânerii definitive a hotărârii, însă dreptul la daune morale rămâne perfect valabil pentru perioada în care acesta a fost victima abuzului angajatorului.

Sinteza drepturilor salariatului în cazul concedierii ilegale

Categoria de Despăgubire Temei Legal Ce reprezintă în mod concret? Sarcina Probei Daune Materiale Art. 80 alin. (1) Codul Muncii Salariile indexate, majorate și reactualizate de care ar fi beneficiat angajatul. Angajatorul trebuie să dovedească legalitatea concedierii. Daune Morale Dreptul Comun / Practică Judiciară Reparația pentru suferința psihică, stres, umilință sau afectarea reputației profesionale. Angajatul trebuie să demonstreze existența prejudiciului nepatrimonial. Repunerea în Situație Art. 80 alin. (2) Codul Muncii Revenirea efectivă pe postul deținut anterior emiterii deciziei de concediere. La solicitarea expresă a salariatului în instanță. Încetarea de Drept Art. 80 alin. (3) Codul Muncii Finalizarea raporturilor de muncă la data hotărârii definitive, dacă angajatul nu vrea reintegrare. Automată, prin decizia definitivă a instanței de judecată.

Iată și o soluție dată în instanță într-un astfel de caz prezentat de avocatul Adrian Cuculis: