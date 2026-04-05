Transparența salarială devine un principiu obligatoriu pentru toate companiile din Uniunea Europeană, odată cu aplicarea noii directive care impune corectarea diferențelor de remunerare. Noua legislație stabilește clar că orice discrepanță salarială de minimum 5% între angajați aflați pe poziții similare trebuie fie justificată obiectiv, fie eliminată prin ajustări financiare.

Această schimbare reduce semnificativ pragul anterior de toleranță, care era de 25%, și obligă angajatorii să realizeze evaluări salariale interne detaliate. Analizele vor viza atât diferențele generale de plată, cât și cele bazate pe criterii de gen, urmărind identificarea oricăror dezechilibre sistemice.

În situațiile în care diferențele nu pot fi justificate prin criterii obiective, companiile vor fi obligate să le corecteze și să facă publice aceste informații. Publicarea diferențelor salariale, inclusiv pe site-urile oficiale ale firmelor, devine o obligație explicită, ceea ce aduce un nivel ridicat de transparență în mediul corporativ.

În plus, angajatorii vor trebui să colaboreze cu reprezentanții angajaților pentru realizarea analizelor salariale, consolidând astfel rolul dialogului social în gestionarea politicilor de remunerare.

Noua reglementare privind transparența salarială conferă angajaților instrumente legale extinse pentru a-și apăra drepturile în cazul discriminării salariale. Aceștia pot solicita diferențele de salariu neacordate, dobânzi pentru întârzierea plăților, bonusuri neplătite și chiar daune morale pentru încălcarea drepturilor fundamentale.

„Termenul de prescripție este de cel puțin trei ani de la data la care angajatul a luat cunoștință de discriminare, iar acțiunile pot fi depuse individual sau colectiv”, afirmă reprezentanții firmei de avocatură Ashurst.

În plus, legislația permite angajaților afectați să își rezilieze contractele de muncă în cazul în care discriminarea salarială este dovedită. În aceste situații, companiile vor fi obligate să plătească despăgubiri echivalente cu 33 de zile de salariu pentru fiecare an lucrat, cu un plafon de maximum 24 de salarii lunare, la care se adaugă compensații suplimentare pentru prejudicii.

Pe lângă obligațiile față de angajați, firmele care nu respectă noile cerințe riscă sancțiuni administrative, pierderea accesului la fonduri publice și excluderea din procedurile de achiziții publice. Cuantumul exact al amenzilor urmează să fie stabilit la nivel național.

Transparența salarială nu se limitează la relațiile existente de muncă, ci introduce schimbări majore și în etapa de recrutare. Angajatorii vor fi obligați să comunice candidaților salariul sau intervalul salarial aferent unui post înainte de desfășurarea interviului.

Această măsură urmărește eliminarea practicilor opace și asigurarea unui acces echitabil la informații pentru toți candidații. În același timp, legislația interzice explicit întrebările legate de salariul anterior al candidaților, pentru a preveni perpetuarea inegalităților salariale istorice.

Pentru companiile mari, cu peste 100 de angajați, apare și obligația de a informa personalul cu privire la evaluările salariale interne. În cazul firmelor cu peste 150 de angajați, aceste raportări ar fi trebuit deja implementate, însă în unele state există întârzieri în transpunerea directivei.

Deși termenul-limită pentru adoptarea legislației naționale este 7 iunie, unele țări, inclusiv Spania, nu au finalizat încă cadrul normativ, ceea ce ar putea duce la amânări în aplicarea efectivă a obligațiilor.

Aceste modificări marchează o transformare profundă a modului în care companiile gestionează salarizarea și relațiile de muncă, impunând standarde ridicate de echitate și responsabilitate.

