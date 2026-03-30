Ministerul Muncii a publicat azi, 30 martie 2026, în transparență decizională un proiect de lege care introduce obligația pentru angajatori de a afișa salariul sau intervalul salarial în anunțurile de angajare sau înainte de interviu.

În același timp, angajatorii nu vor mai avea voie să solicite candidaților informații despre salariile anterioare. Măsura vizează evitarea perpetuării diferențelor salariale și stabilirea remunerației pe baza unor criterii obiective.

Proiectul transpune legislația europeană privind transparența salarială și stabilește reguli pentru aplicarea principiului „salariu egal pentru muncă egală sau de valoare egală”.

Legea definește clar acest concept și prevede că nu doar același post trebuie plătit la fel, ci și munca similară, evaluată în funcție de responsabilitate, competențe, efort și condiții de muncă.

Un element important al proiectului este dreptul angajaților de a solicita informații despre salarii.

Aceștia vor putea cere, în scris, date despre propriul salariu, dar și despre salariile medii pentru posturi similare, diferențiate între femei și bărbați. Angajatorii vor avea obligația de a răspunde în termen de maximum 30 de zile.

În plus, companiile vor trebui să fie transparente în privința criteriilor de stabilire a salariilor, a nivelurilor de remunerare și a modului în care acestea evoluează.

Pentru sectorul public, proiectul prevede și publicarea grilelor de salarizare.

Proiectul introduce obligația pentru angajatorii cu cel puțin 100 de salariați de a colecta și raporta periodic date privind diferențele de salarizare între femei și bărbați.

Aceste diferențe vor fi analizate atât ca medie, cât și ca mediană, pentru a reflecta mai corect situația din interiorul companiei.

Dacă sunt identificate diferențe nejustificate, care depășesc anumite praguri, angajatorii vor trebui să realizeze evaluări interne și să adopte măsuri pentru corectarea situației.

Aplicarea acestor reguli va fi verificată de Inspecția Muncii, iar Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării vor avea roluri în monitorizare și sprijin.

Datele arată că, la nivelul Uniunii Europene, femeile câștigă în medie cu aproximativ 12% mai puțin pe oră decât bărbații.

Autoritățile explică faptul că aceste diferențe sunt influențate de mai mulți factori, inclusiv distribuția pe domenii de activitate, accesul la poziții de conducere și responsabilitățile familiale.

De exemplu, aproximativ 28% dintre femei lucrează part-time, comparativ cu doar 8% dintre bărbați. În zona de management, diferențele salariale pot ajunge la aproximativ 23%.

Aceste decalaje se reflectă și pe termen lung, inclusiv la nivelul pensiilor, unde veniturile femeilor pot fi cu până la 30% mai mici.

În acest context, proiectul de lege urmărește reducerea acestor diferențe și crearea unui cadru mai transparent și mai echitabil pe piața muncii.