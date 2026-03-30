Primarii municipiilor din România, reuniți luni la București în cadrul Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România (AMR), au discutat despre închiderea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în luna august, dar și despre stadiul programelor Anghel Saligny și al Companiei Naționale de Investiții.

Potrivit președintei AMR, Lia Olguța Vasilescu, edilii au solicitat autorităților centrale decontarea fără întârziere a facturilor aferente proiectelor aflate în derulare, dar și deblocarea unei hotărâri de guvern esențiale pentru stabilirea criteriilor de prioritizare a investițiilor.

Aceasta a precizat că, în cadrul reuniunii, s-a subliniat necesitatea ca aceste criterii să fie clar definite, astfel încât să poată fi semnate noi contracte pentru proiectele care au deja procedurile de achiziție finalizate. În același context, primarii au atras atenția că întârzierile în decontări și blocajele administrative pot afecta semnificativ implementarea investițiilor la nivel local.

În ceea ce privește cadrul legislativ, Lia Olguța Vasilescu a transmis, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că edilii au susținut în unanimitate necesitatea modificării legii care obligă unitățile administrativ-teritoriale să asigure locuri de parcare pentru persoanele cu handicap.

Aceștia au propus restrângerea listei de beneficiari, astfel încât facilitățile să fie acordate în special persoanelor cu afecțiuni locomotorii sau de vedere și însoțitorilor acestora.

De asemenea, în discuții a fost adusă și Ordonanța de Urgență 69/2025, despre care primarii au considerat că, în forma actuală, ar putea duce la desființarea unor societăți cu mai puțin de cinci angajați, inclusiv parcuri industriale care funcționează cu personal redus. În acest sens, edilii au solicitat eliminarea limitei privind numărul de angajați, pentru a evita astfel de consecințe.

Un alt punct important a vizat atribuțiile Poliției Locale. Reprezentanții AMR au insistat ca angajații acestei structuri să poată interveni și în domeniul circulației rutiere, nu doar polițiștii naționali, așa cum prevede un proiect recent de ordonanță.

Totodată, primarii au cerut ca Agenția Națională a Funcționarilor Publici să elaboreze un ghid clar pentru aplicarea legii privind restructurarea aparatului bugetar, astfel încât să existe o practică unitară și să fie evitate eventuale litigii în instanță.

Potrivit Liei Olguța Vasilescu, toate aceste propuneri, alături de alte măsuri discutate în cadrul reuniunii, urmează să fie transmise Guvernului și Parlamentului în perioada următoare.

Luni, 30 martie, la București, a avut loc Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei Municipiilor din România (AMR). La această reuniune au participat primarii municipiilor din întreaga ţară, alături de reprezentanţi ai administraţiei publice centrale.

La eveniment au participat

Attila-Zoltán Cseke, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei,

Dragoş-Nicolae Pîslaru, Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene,

Ionel Tescaru, Preşedinte ANRSC,

Vasile-Felix Cozma, Preşedinte ANFP,

Anişoara Ulceluşe, Preşedinte AMEPIP,

Adrian Petcu, Subsecretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne,

Francisc Oscar Gal, Subsecretar de Stat, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale,

Kristina Kozma, Secretar General AMEPIP.