Nicușor Dan: Legea salarizării mai poate fi adoptată la timp, în ciuda divergențelor dintre partide

Legea salarizării continuă să provoace tensiuni în coaliția de guvernare. În timp ce președintele Nicușor Dan susține că proiectul mai poate fi adoptat la timp și exclude modificarea actualului buget, PSD critică forma propusă a legii și avertizează asupra costurilor și inechităților pe care le-ar genera.

Președintele României, Nicușor Dan, s-a declarat încrezător că Legea salarizării mai are șanse să fie adoptată la timp. În cadrul unei conferințe de presă susținute marți, după reuniunea „Coaliției de Voință” și evenimentul dedicat Zilei Franței, șeful statului a afirmat că partidele sunt dispuse să continue discuțiile pe marginea proiectului, însă a precizat că nu a susținut niciodată că acestea au ajuns la un acord asupra cifrelor.

Potrivit președintelui, în momentul în care a declarat că partidele sunt pregătite să stea la masa negocierilor, cifrele nu fuseseră încă stabilite, acestea fiind prezentate abia în urmă cu două-trei zile. El a adăugat că, din informațiile pe care le deține, ministrul interimar al Muncii a transmis luni proiectul Legii salarizării către PSD.

Dan a arătat că era firesc ca formațiunile politice să aibă puncte de vedere diferite cu privire la această lege, având în vedere complexitatea ei. Totodată, el a precizat că instituția prezidențială va interveni pentru mediere, dacă acest lucru va fi necesar. În concluzie, președintele și-a exprimat convingerea că există în continuare șanse ca Legea salarizării să fie adoptată în termenul prevăzut.

„Tot ce am spus la momentul acela a fost că partidele sunt gata să stea la masă, dar nu am spus niciodată că au agreat cifrele. Cifrele au apărut abia acum 2-3 zile. După cum știți, ministrul interimar al Muncii este domnul Pîslaru și, din informațiile mele, propunerea Legii salarizării a ajuns la PSD ieri, luni. Era de așteptat ca partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. Vom urmări dacă este nevoie de medierea noastră, desigur. Este clar că este o lege foarte complicată. Eu cred că mai sunt șanse, da, să fie adoptată la timp”, a zis Dan.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat marți că, în forma actuală, Legea salarizării ar genera costuri semnificative pentru statul român. Potrivit acesteia, dacă proiectul va intra în vigoare în varianta în care este conceput în prezent, statul ar pierde anual de două ori mai mult decât ar încasa într-un an din fondurile alocate prin PNRR.

Edilul a susținut, totodată, că legea nu ar fi echitabilă, întrucât ar conduce la creșteri importante ale veniturilor pentru unele categorii de angajați, în timp ce altele s-ar confrunta cu diminuări salariale care le-ar readuce la nivelurile de acum câțiva ani.

Într-un comunicat de presă transmis anterior, PSD a anunțat că nu va susține proiectul de lege în forma actuală. Social-democrații au argumentat că nu vor vota o Lege a salarizării elaborată, în opinia lor, după viziunea politică a actualului premier demis și au avertizat că aceasta, în loc să corecteze dezechilibrele din sistemul bugetar, ar putea accentua inechitățile din societatea românească.

„Legea nu va fi în niciun caz echitabilă pentru că unii vor avea creșteri de venituri importante, iar alții scăderi care îi întorc la baza de acum câțiva ani”, a punctat Vasilescu. „Nu vom vota o Lege a salarizării, croită după viziunea politică îngustă a actualului premier demis, care, în loc să rezolve dezechilibrul din sistemul bugetar, ar putea aduce mai multă inechitate în societatea românească”, au transmis social-democrații.

Dan a afirmat că, în acest moment, nu există intenția de modificare a bugetului de stat aprobat de Parlament în luna martie și a subliniat că execuția bugetară indică o evoluție mai bună decât cea estimată în privința deficitului.

Șeful statului a declarat că bugetul aprobat de Parlament rămâne reperul pentru ținta de deficit și că nu sunt avute în vedere schimbări ale acestuia. Totodată, el a explicat că nivelul deficitului este stabilit prin bugetul în vigoare.

Referindu-se la evoluția deficitului până la sfârșitul anului, Dan a precizat că situația va continua să fie monitorizată, însă datele disponibile pentru primele cinci-șase luni ale anului arată o execuție bugetară mai bună decât cea prognozată. Potrivit președintelui, acest rezultat ar putea fi explicat și prin faptul că bugetul a fost adoptat în luna martie, și nu la sfârșitul anului trecut sau la începutul acestuia.

În ceea ce privește evaluările agențiilor internaționale de rating, președintele a declarat că nu vede, în prezent, un risc major pentru România. El a arătat că decizia aparține agențiilor de rating, însă a subliniat că stabilitatea politică reprezintă un element important în procesul de evaluare. Dan a adăugat că, atât timp cât partidele oferă garanții că România nu se va abate de la țintele de deficit asumate, nu consideră că există un risc în privința menținerii calificativului de țară, deși autoritățile trebuie să convingă agențiile de rating de acest lucru.