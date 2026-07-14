Voluntariat pentru comunitate: UM România dedică a 9-a ediție Impact Day Asociației Șansa Ta

UM România și-a închis din nou birourile pentru a marca cea de-a 9-a ediție a evenimentului global Impact Day, o inițiativă sărbătorită simultan în toate birourile rețelei din întreaga lume.

În cadrul inițiativei globale Impact Day, echipa UM s-a alăturat din nou proiectelor comunitare, sprijinind pentru a doua oară Cantina Socială a Asociației Șansa Ta. Acest eveniment anual reprezintă un pilon central în cultura organizației, mobilizând voluntarii dincolo de rutina zilnică de birou pentru a aduce o schimbare reală în societate. Această cultură a solidarității definește valorile UM, care celebrează diversitatea, creativitatea și refuzul banalității în favoarea unor fapte cu impact real, atitudine ilustrată și prin sloganurile Stand Against Bland și Full Color Media.

Cantina Socială are o capacitate de producție de până la 1.000 de porții de mâncare caldă pe zi, fiind un sprijin vital pentru persoanele vulnerabile, vârstnici sau familii aflate în dificultate economică și medicală. Pe lângă asigurarea unei alimentații sănătoase, centrul oferă consiliere socială și suport pentru reintegrare, combaterea excluziunii și dezvoltarea deprinderilor necesare unei vieți independente, totul într-un mediu bazat pe respect și empatie.

Prin dedicarea arătată și în acest an, echipa UM își reafirmă angajamentul de a rămâne un partener activ al comunității, transformând energia colectivă în sprijin direct pentru cei care au cea mai mare nevoie.

Mesajul oficial a venit chiar de la Susan Kingston-Brown, Global CEO UM Worldwide, și a fost transmis în toate țările în care agenția activează: