ANPPS a fost lansată oficial. Asociația va facilita accesul la servicii stomatologice pentru persoanele vulnerabile

O nouă organizație dedicată pacienților din domeniul stomatologic a fost lansată oficial la Senatul României. Asociația Națională pentru Protecția Pacienților din Stomatologie (ANPPS) își propune să contribuie la creșterea accesului la servicii stomatologice, la prevenție și la informarea pacienților, în special a celor aflați în situații vulnerabile.

Asociația Națională pentru Protecția Pacienților din Stomatologie a fost lansată oficial în cadrul evenimentului „Viitorul sănătății orale – o inițiativă ANPPS”, organizat la Senatul României. Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului academic, ai sistemului medical, ai industriei și ai organizațiilor neguvernamentale interesați de dezvoltarea unor proiecte dedicate sănătății orale.

Potrivit organizatorilor, lansarea ANPPS reprezintă începutul unui demers care urmărește schimbarea modului în care este percepută sănătatea orală în România. Asociația pleacă de la ideea că sănătatea orală trebuie privită ca parte integrantă a sănătății publice și nu doar ca un serviciu accesibil celor care își permit tratamente în sistemul privat.

Reprezentanții organizației atrag atenția că lipsa accesului la tratamente stomatologice afectează numeroși pacienți, în special persoane cu venituri reduse sau aflate în situații vulnerabile. Consecințele nu se limitează la probleme medicale, ci includ dificultăți de integrare socială, scăderea calității vieții și afectarea încrederii în sine.

ANPPS își propune să promoveze prevenția, educația pentru sănătate orală, screeningul stomatologic și orientarea pacienților către servicii medicale adecvate. Organizația precizează că nu se substituie actului medical și nu intervine în deciziile profesionale ale medicilor stomatologi, ci urmărește să faciliteze legătura dintre pacienți, medici, clinici partenere, instituții și comunitățile care pot oferi sprijin.

Tema principală a evenimentului de lansare a fost viitorul sănătății orale în România, iar discuțiile s-au concentrat pe prevenție, educație, responsabilitate comună și colaborarea dintre sectorul medical, instituțiile publice, mediul privat și societatea civilă.

La eveniment au participat reprezentanți ai mai multor instituții, printre care președintele Senatului României, Mircea Abrudean, vicepreședintele Senatului Mihai Coteț, președintele Comisiei pentru sănătate din Senat, Adrian Streinu-Cercel, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ANPC, Cancelariei Prim-Ministrului, ANSVSA, Consiliului Concurenței și Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate.

În cadrul întâlnirii au fost discutate și posibilități de colaborare cu organizații implicate în proiecte sociale și umanitare. Crucea Roșie Română, SOS Satele Copiilor, Asociația Magic și Asociația Medicală Română și-au manifestat interesul pentru dezvoltarea unor inițiative comune în beneficiul pacienților vulnerabili.

Totodată, reprezentanți ai mediului privat au anunțat disponibilitatea de a susține viitoare proiecte ale asociației. Printre acestea se numără donații de implanturi pentru cazuri sociale și participarea la programe dedicate accesului la tratamente stomatologice.

Potrivit președintelui ANPPS, dr. Alin Udeanu, rolul organizației este de a crea legături între pacienți și resursele care le pot facilita accesul la tratament și informare.

„Nu ne substituim actului medical, ci construim punți între pacienți, medici, clinici, instituții și comunitatea care poate ajuta. Rolul ANPPS este să faciliteze accesul la informație, orientare și sprijin, astfel încât pacienții care astăzi nu știu unde să meargă sau nu își permit să înceapă un tratament să poată găsi o cale concretă de ajutor”, a declarat dr. Alin Udeanu.

În perioada următoare, organizația intenționează să dezvolte proiecte dedicate prevenției, educației pentru sănătate orală, screeningului stomatologic și sprijinirii persoanelor care nu își permit tratamentele necesare. De asemenea, ANPPS urmărește dezvoltarea unor parteneriate public-private și colaborarea cu medici din diferite specialități, având în vedere legătura dintre sănătatea orală și starea generală de sănătate.

Potrivit informațiilor prezentate la lansare, asociația își propune să construiască o rețea de sprijin care să reunească medici, clinici, instituții, organizații și companii interesate să contribuie la îmbunătățirea accesului la servicii stomatologice pentru pacienții aflați în nevoie.