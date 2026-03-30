Poșta Română a publicat programul de funcționare al subunităților poștale din mediul urban și rural pentru perioada Sărbătorilor Pascale din acest an, cu un calendar stabilit distinct pentru Paștele Catolic și cel Ortodox.

Decizia vine în contextul specificului regional și al numărului mare de angajați care celebrează aceste sărbători în perioade diferite.

În județele Covasna și Harghita, toate subunitățile poștale vor fi închise în intervalul 3 – 6 aprilie 2026, ca urmare a celebrării Paștelui Catolic de către o mare parte dintre angajați.

Această decizie reflectă necesitatea adaptării programului de lucru la realitățile locale și la structura personalului din aceste județe, unde un număr semnificativ de angajați sărbătoresc Paștele Catolic. În acest context, activitatea este reorganizată astfel încât să fie respectate drepturile salariaților, dar și particularitățile regionale.

La nivel național, programul este influențat de sărbătorile legale aferente Paștelui Ortodox, ceea ce duce la suspendarea activității în două zile importante stabilite prin lege:

-10 aprilie 2026 (Vinerea Mare) – toate subunitățile poștale din mediul urban și rural vor fi închise;

-13 aprilie 2026 (a doua zi de Paște) – activitatea va fi, de asemenea, suspendată la nivelul întregii țări.

Aceste zile sunt declarate nelucrătoare la nivel național, iar majoritatea instituțiilor publice și a companiilor își întrerup activitatea, ceea ce influențează și funcționarea serviciilor poștale.

În acest context, oprirea temporară a activității poate duce la întârzieri în livrarea corespondenței și a coletelor, mai ales în perioada aglomerată dinaintea sărbătorilor, când volumul expedierilor crește semnificativ.

Din acest motiv, clienții sunt sfătuiți să își planifice din timp trimiterea sau ridicarea coletelor și a scrisorilor, pentru a evita blocajele sau întârzierile generate de programul redus al subunităților poștale.

După zilele nelucrătoare, toate subunitățile poștale își vor relua activitatea conform programului obișnuit, în prima zi lucrătoare disponibilă.

Reprezentanții companiei dau asigurări că serviciile vor continua fără sincope după această perioadă:

„Ne asigurăm clienții, așa cum i-am obișnuit, că interesele lor rămân pe primul plan în preocupările noastre.”

Perioada Sărbătorilor Pascale este, de regulă, una dintre cele mai aglomerate pentru serviciile poștale, pe fondul creșterii volumului de colete și corespondență.

În acest context, adaptarea programului de lucru și informarea din timp a publicului sunt esențiale pentru evitarea blocajelor și menținerea unui flux eficient al serviciilor.