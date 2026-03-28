Zeci de mii de pensionari din România se confruntă în aprilie 2026 cu o situație delicată: pensiile virate pe card ar putea fi încasate după Paștele catolic, ceea ce creează dificultăți de planificare a cheltuielilor în perioada sărbătorilor.

Problema apare din cauza suprapunerii dintre calendarul obișnuit de plată al pensiilor și datele sărbătorilor pascale, care în 2026 sunt devansate în prima parte a lunii aprilie.

În județe precum Iași, programarea viramentelor bancare pentru pensii indică faptul că transferurile către bănci sunt realizate în jurul datei de 7 aprilie 2026, iar sumele ajung efectiv în conturile beneficiarilor în jurul datei de 8 aprilie.

În acest context, pensionarii care își primesc veniturile exclusiv pe card vor avea acces la bani după Paștele catolic, programat pe 5 aprilie 2026.

În mod obișnuit, pensiile sunt distribuite în jurul datei de 12 a fiecărei luni, însă calendarul poate suferi modificări în funcție de zilele nelucrătoare sau sărbătorile legale.

Diferențele apar în special între modalitățile de plată:

pensionarii care primesc pensia pe card pot întâmpina întârzieri de câteva zile

pensionarii care primesc pensia prin poștă pot încasa sumele mai devreme, în intervalul 1–9 aprilie

Astfel, o parte dintre beneficiari vor avea acces la bani înainte de sărbători, în timp ce alții vor fi nevoiți să își gestioneze bugetul fără pensia aferentă lunii aprilie.

La nivel național, sistemul public de pensii include peste 4,5 milioane de beneficiari, cu o pensie medie de aproximativ 2.800 de lei.

În județul Iași, numărul pensionarilor depășește 150.000 de persoane, majoritatea fiind înregistrate în sistemul public de asigurări sociale.

Diferențele de calendar pot avea impact semnificativ asupra bugetelor personale, în special pentru pensionarii cu venituri reduse sau dependenți exclusiv de pensie.