Războiul dintre Statele Unite şi Israel cu Iranul începe să se resimtă tot mai puternic în toate economiile mari ale lumii, iar cele mai recente evaluări ale OCDE indică faptul că impactul nu va fi distribuit uniform.

Potrivit Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Marea Britanie este economia dezvoltată care ar putea suporta cele mai severe consecinţe, pe fondul dependenţei ridicate de importurile de energie şi al vulnerabilităţilor structurale.

În cel mai recent raport economic, care actualizează estimările publicate în decembrie, OCDE a operat unele dintre cele mai dure corecţii pentru economia britanică dintre toate marile economii analizate. Instituţia estimează că rata inflaţiei va ajunge la 4% în acest an, cu 1,5 puncte procentuale peste prognoza anterioară.

În acelaşi timp, ritmul de creştere economică pentru 2026 ar urma să încetinească la doar 0,5%, cu 0,5 puncte procentuale sub estimările precedente.

Aceste ajustări plasează Marea Britanie într-o poziţie dificilă comparativ cu alte economii din Grupul celor Şapte state industrializate.

Singura ţară care ar urma să înregistreze o inflaţie mai ridicată în acest an este Statele Unite, pentru care OCDE estimează un nivel de 4,2%. În rest, revizuirile operate pentru alte economii sunt mai moderate, ceea ce subliniază caracterul particular al vulnerabilităţilor britanice.

Impactul conflictului din Orientul Mijlociu este deja vizibil la nivel global, determinând băncile centrale să îşi ajusteze politicile şi să reducă aşteptările privind creşterea economică. În acelaşi timp, estimările privind inflaţia au fost majorate, în principal din cauza creşterii preţurilor la petrol şi gaze pe pieţele internaţionale.

OCDE a subliniat că războiul testează rezilienţa economiei globale, iar perspectivele rămân marcate de un nivel ridicat de incertitudine. Deşi investiţiile în sectorul tehnologic şi tarifele comerciale mai reduse au oferit un anumit sprijin creşterii economice, efectele conflictului au contrabalansat aceste evoluţii pozitive.

Blocarea majorităţii transporturilor energetice prin strâmtoarea Ormuz de către Iran şi avarierea infrastructurii energetice din regiune au dus la creşteri semnificative ale preţurilor la energie. Aceste evoluţii au perturbat aprovizionarea globală nu doar cu petrol şi gaze, ci şi cu alte resurse esenţiale, precum îngrăşămintele, amplificând presiunile asupra economiilor.

Instituţia a arătat că aceste schimbări duc la creşterea costurilor pentru companii şi consumatori, afectează cererea şi contribuie la accelerarea inflaţiei. În acest context, economiile dependente de importurile de energie sunt cele mai expuse, iar Marea Britanie se numără printre acestea.

Situaţia creează provocări majore pentru politica monetară britanică. Înainte de izbucnirea conflictului, Banca Angliei era aşteptată să reducă dobânzile în primăvara acestui an de la nivelul de 3,75%, o măsură care ar fi sprijinit debitorii şi mediul de afaceri.

Însă evoluţiile recente au schimbat semnificativ aceste aşteptări.

Unii economişti avertizează că, în cazul în care războiul se prelungeşte, ar putea deveni necesare chiar noi majorări ale dobânzilor, pentru a ţine sub control inflaţia.

OCDE a transmis că băncile centrale trebuie să rămână vigilente şi să se asigure că aşteptările privind inflaţia rămân bine ancorate, sugerând că ajustările de politică monetară ar putea fi inevitabile dacă presiunile persistă.

În paralel, guvernul britanic a anunţat că va sprijini doar categoriile cele mai afectate de scumpirea energiei, evitând măsuri generalizate pentru populaţie. Ministrul de Finanţe de la Londra, Rachel Reeves, a reiterat că regulile fiscale ale executivului, care vizează limitarea împrumuturilor şi reducerea datoriei publice, nu vor fi relaxate în contextul conflictului, în ciuda presiunilor tot mai mari asupra economiei.