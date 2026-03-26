Uniunea Europeană a înregistrat anul trecut un excedent al balanţei comerciale de 128 de miliarde de euro, în scădere cu opt miliarde de euro faţă de nivelul din 2024, când surplusul a fost de 136 de miliarde de euro, potrivit datelor publicate joi de Eurostat.

În intervalul 2015–2025, Uniunea Europeană a reuşit să menţină excedent comercial în fiecare an, cu excepţia lui 2022, când creşterea abruptă a costurilor energetice a dus la un deficit semnificativ. În majoritatea anilor, surplusul realizat în domenii precum utilajele, vehiculele şi produsele chimice a reuşit să acopere pierderile generate de importurile de energie.

Sectorul produselor chimice şi conexe a înregistrat cea mai spectaculoasă evoluţie în ultimul deceniu, excedentul aproape dublându-se, de la 128,3 miliarde de euro în 2015 la 256,7 miliarde de euro în 2025.

Pe segmentul alimentelor şi băuturilor s-a observat, de asemenea, o creştere a excedentului, de la 32 de miliarde de euro la 39,7 miliarde de euro, în timp ce categoria altor bunuri a avansat de la 9,5 miliarde de euro la 20,7 miliarde de euro, potrivit Eurostat.

În schimb, la „alte bunuri industriale”, situaţia s-a deteriorat considerabil: de la un surplus de 11,3 miliarde de euro în 2015 s-a ajuns la un deficit de 37,6 miliarde de euro în 2025, semnalând o schimbare structurală în competitivitatea anumitor ramuri industriale europene.

Deficitul comercial generat de energie a crescut puternic în ultimul deceniu, de la 226,4 miliarde de euro în 2015 la 298,9 miliarde de euro în 2025, potrivit datelor Eurostat. Evoluţia a fost marcată de fluctuaţii ample ale preţurilor pe pieţele internaţionale.

În 2020, deficitul energetic se situa la 157,2 miliarde de euro, însă a urcat spectaculos până la 649,5 miliarde de euro în 2022, pe fondul crizelor energetice şi al tensiunilor geopolitice.

În ceea ce priveşte partenerii comerciali principali, anul trecut Statele Unite au reprezentat principala destinaţie pentru exporturile europene, cu o pondere de 21% din total. Valoarea exporturilor către piaţa americană a ajuns la 554,9 miliarde de euro, în creştere cu 3,6% faţă de anul precedent.

Pe locurile următoare s-au situat Marea Britanie, cu 345,5 miliarde de euro (13,1%), şi Elveţia, cu 219,5 miliarde de euro (8,3%).

La capitolul importuri, cea mai mare pondere a revenit China, de unde Uniunea Europeană a importat bunuri în valoare de 559,4 miliarde de euro, în creştere cu 6,4% comparativ cu 2024, mai indică Eurostat.

Importurile din Statele Unite au totalizat 355,5 miliarde de euro, iar cele din Marea Britanie 158,6 miliarde de euro, consolidând interdependenţele economice globale.

În prezent, Uniunea Europeană nu se confruntă cu probleme privind aprovizionarea cu gaze naturale, în ciuda perturbărilor de pe piaţa globală a energiei generate de conflictul din Iran. Informaţia a fost transmisă de Anna-Kaisa Itkonen, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Oficialul a explicat că executivul comunitar s-a întâlnit anterior cu reprezentanţii celor 27 de state membre pentru a analiza situaţia şi a coordona eventuale măsuri.

Totodată, Anna-Kaisa Itkonen a anunţat că Maroš Šefčovič, comisar european pentru comerţ şi securitate economică, urmează să aibă o întrevedere cu Wang Wentao, ministrul chinez al Comerţului, în marja celei de-a 14-a conferinţe ministeriale a Organizaţia Mondială a Comerţului.

Reuniunea se desfăşoară la Yaoundé, în Camerun, în perioada 26–29 martie, fiind considerată un moment important pentru dialogul comercial global.