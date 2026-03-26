Economia României ar putea traversa o perioadă dificilă, marcată de presiuni inflaționiste ridicate, dezechilibre bugetare și semne de încetinire a activității economice. Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, atrage atenția asupra unui scenariu economic tensionat, în care indicatorii macroeconomici se deteriorează rapid.

Potrivit acestuia, inflația ar putea ajunge în intervalul 15–20%, în timp ce deficitul bugetar ar putea urca până la aproximativ 7,5% din PIB, în lipsa unor măsuri de corecție fiscală.

”În timp ce „săgețile”/specialiștii/analiștii oligarhilor fac presiuni asupra lui Bolojan despre cum sa intervina pe piata combustibulului, România a intrat deja în criza severă! Inflația va urca spre 15-20%! Deficitul va fi în jur de 7,5% din PIB în lipsa unei rectificări negative! România este în recesiune! Pun, mai jos, datele INS din ianuarie 2026 privitoare la productia industriala, consum, cifra de afaceri privind serviciile prestate populatiei etc. În România criza a început cu mult înainte de a începe războiul din Golf! Recesiune în toată regula, așa cum am anunțat! Dezastrul declanșat din trimestrul IV 2025 s-a accentuat în trimestrul I 2026. Deocamdata, cifrele pe ianuarie, unde sunt corecții severe! Nu am spus degeaba că bugetul este construit greșit, pe o prognoză nerealistă! Deși, orice student la economie de anul I, făcând bugetul în martie, ar fi elaborat un buget pe indicatorii reali, din prezent, nu pe utopii! Unii spun, lasa ca bugetul va fi salvat de inflatie care va fi mare, undeva între 15 si 20%.”, spune acesta.

În analiza sa, fostul oficial susține că România ar fi intrat deja într-o fază de recesiune economică, evidențiată prin scăderea unor indicatori precum producția industrială, consumul intern și activitatea din sectorul serviciilor.

El afirmă că tendințele negative ar fi început să se manifeste încă din ultimele luni ale anului 2025, cu o accentuare vizibilă în primul trimestru din 2026.

Unul dintre principalele riscuri semnalate este creșterea accelerată a inflației, care ar putea afecta atât puterea de cumpărare a populației, cât și stabilitatea fiscală a statului.

În acest context, bugetul public ar deveni tot mai vulnerabil, mai ales dacă evoluția economică generală rămâne negativă. Combinația dintre stagnare economică și creștere a prețurilor este descrisă ca un factor de presiune major asupra finanțelor publice.

Situația este caracterizată de fostul ministru drept o posibilă combinație de recesiune și inflație ridicată, fenomen cunoscut în economie sub denumirea de „regflație”.

Acest context ar limita capacitatea autorităților de a reduce deficitul bugetar, întrucât veniturile nu ar crește suficient pentru a compensa cheltuielile publice, iar costurile economice ar continua să se majoreze.

Adrian Câciu susține că o parte din actualele dezechilibre ar fi fost amplificate de decizii de politică economică și de modul în care a fost construit bugetul de stat.

El afirmă că prognozele inițiale ar fi fost prea optimiste, necorelate cu realitatea economică, ceea ce ar fi condus la dificultăți în gestionarea finanțelor publice.

De asemenea, acesta indică responsabilități la nivel guvernamental, susținând că semnalele de criză nu ar fi fost interpretate corect.

”Pentru ca un buget sa fie „salvat” de inflatie trebuie să nu ai recesiune! Cand ai si recesiune si inflatie mare, adica intri in regflatie, bugetul nu devine decât un instrument care creste deficitul! La cum arată șocul recesionist și, mai nou, șocul energetic și inflationist, greu sa faci deficit sub 7,5% din PIB, in lipsa unei rectificări! Criză sociala, criză economică! Cam asta a produs Bolojan și pricepuții de care a ascultat! E rău!”, scrie Adrian Câciu.

Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, a lansat o serie de critici la adresa Guvernului Bolojan, acuzând autoritățile că au refuzat reducerea taxelor aplicate la benzină și motorină, în ciuda nivelului ridicat de impozitare din România.

Acesta susține că, în locul unei scăderi a poverii fiscale asupra combustibililor, au fost preferate alte măsuri administrative, precum mecanisme de plafonare și scheme cu impact limitat asupra prețurilor finale.

„Guvernul greșește din nou masiv refuzând să scadă taxele, și dând în schimb o schemă pentru cei conectați politic și o plafonare de marje. Ca să înțelegem de unde pornim, România e pe locul 5 la taxarea motorinei în Uniunea Europeană. Și pe locul 11 la taxarea benzinei. Taxarea carburantului e atât de mare încât atunci când cumpărăm carburant, plătim mai mult impozite la stat decât carburant. Guvernul ar avea de unde să reducă taxele, dar nu vrea să o facă,” a scris acesta pe Facebook.

În argumentația sa, Claudiu Năsui afirmă că România se situează pe locul 5 în Uniunea Europeană la nivelul taxării motorinei și pe locul 11 în ceea ce privește benzina.

În acest context, el susține că o parte semnificativă din prețul plătit de consumatori la pompă reprezintă taxe și accize, ceea ce face ca impactul fiscal să fie mai mare decât costul efectiv al combustibilului.

Fostul ministru al Economiei consideră că statul ar avea spațiu fiscal pentru reducerea taxelor, însă nu recurge la această măsură.

În opinia sa, decizia de a menține nivelul actual de impozitare este justificată de factori politici și administrativi, nu de constrângeri economice reale.

„Și totuși, dacă este clar că guvernul ar trebui să reducă taxele, de ce nu o face? Din trei motive, parțial lipsă totală de înțelegere a economiei, parțial lăcomie și parțial corupție morală. Lăcomie pentru că nu vor să lase niciun leu din mână. Nici măcar după ce au crescut masiv taxe, inclusiv acciza la carburant cu 10% și TVA la 21% care se aplică și la acciză. Lipsă de înțelegere a economiei pentru că ei cred că plafonările de marje sau prețuri funcționează. Gândire de nivel Ceaușescu – Călin Georgescu „să facem prețurile mai mici prin lege”. Corupție morală pentru că vor să facă o schemă pentru unii (care au făcut lobby pentru ea). În traducere, asta înseamnă că vom plăti în continuare cu toții din ce în ce mai mult. Iar statul se va îmbogăți din asta. Dar, guvernul va da banii apoi unora dintre noi care au fost mai conectați politic.

Năsui contestă eficiența măsurilor de tip plafonare a marjelor sau a prețurilor, considerând că acestea nu rezolvă problemele structurale ale pieței de combustibili.

El susține că astfel de intervenții pot distorsiona piața și nu adresează cauza principală a prețurilor ridicate, respectiv nivelul ridicat al taxării.