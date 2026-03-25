Sorin Grindeanu a explicat că deciziile esențiale privind piața carburanților trebuie luate la nivelul Executivului, de către premier, dar și de miniștrii Energiei și Finanțelor, și nu de Parlament sau autoritățile locale. Potrivit acestuia, situația actuală riscă să aibă un impact puternic asupra economiei și nivelului de trai al populației.

Liderul social-democrat a arătat că PSD a făcut presiuni pentru adoptarea unor soluții și a încercat să determine Guvernul să acționeze mai rapid. În acest context, el a menționat dificultățile întâmpinate în convingerea premierului de a accepta un pachet de solidaritate, susținând că abia după amenințări cu blocarea Parlamentului s-a ajuns la un acord.

În ceea ce privește măsurile concrete, liderul PSD a indicat reducerea accizelor și a TVA la carburanți drept una dintre variantele analizate. Scenariul a fost propus de Bogdan Ivan și ar putea duce la o scădere a prețurilor la pompă, însă efectul final ar depinde de evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului.

„Decizia stă la Executiv, nu la Parlament sau la Primăria Timișoarei. E la premier, la ministrul Energiei, la cel al Finanțelor. Dar trebuia să mearga intr-o directie decizionala. Am somat public sa se ia o decizie, dar mai mult nu am ce sa fac. Noi incercam sa venim cu solutii, sa fortam solutii chiar. Sa stiti ca nu a fost simplu sa il convingem pe premier sa accepte acel pachet de solidaritate. Pana nu am amenintat cu blocarea Parlamentului, nu am reusit”, a spus Sorin Grindeanu la Romania TV.

Grindeanu a precizat că această soluție reprezintă doar una dintre opțiunile aflate pe masă, subliniind că nivelul prețurilor la carburanți rămâne influențat de factori externi. În același timp, el a menționat că a avut o întâlnire cu toate sindicatele din România, care au venit la rândul lor cu propuneri pentru gestionarea situației.

„E unul dintre scenariile prezentate de Bogdan Ivan. Este o masura care ar produce scaderea variabila la pompa. E una dintre solutii. E o variabila ce tine de nivelul la care va ajunge pretul pe litru la pompa. Azi am avut si o intalnire cu toate sindicatele din Romania, venind si ei cu solutii”, a mai spus liderul social-democrat.

De asemenea, Grindeanu a declarat că România are nevoie de o guvernare mai eficientă și mai bine coordonată, în contextul problemelor economice tot mai vizibile. Liderul PSD susține că de zece zile atrage atenția asupra creșterii prețurilor la carburanți, însă până în prezent nu a fost adoptată nicio măsură concretă.

Șeful PSD a lansat critici și la adresa partenerilor din coaliție, afirmând că soluțiile propuse de partidul său trebuie de fiecare dată forțate pentru a fi acceptate. El consideră că efectele unor decizii greșite luate în toamna anului trecut sunt resimțite în prezent prin scăderea consumului și prăbușirea producției, ceea ce afectează economia și nivelul de trai.

„Părerea mea e că trebuie o guvernare mai bună. E nevoie de o guvernare mai bună, mai articulată. Efectele unor măsuri luate prost în toamna anului trecut se văd acum: scăderea consumului, prăbușirea producției și așa mai departe. Nu e vorba de chestiuni personale sau despre a pune ștampile altor partide. Este clar că s-a greșit, că dacă făceam lucrurile bine, trăiam mai bine. Anumite măsuri, pe care le-am prezentat din toamnă, trebuiau implementate de atunci, iar abia în februarie au fost adoptate”, a spus Grindeanu.

