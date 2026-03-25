Ionuț Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, a declarat că Executivul ia în calcul compensarea prețurilor la carburanți, după modelul aplicat în 2022, în contextul crizei energetice generate de războiul din Ucraina.

El a explicat că Guvernul nu analizează în prezent reducerea TVA sau a accizelor, ci ia în calcul utilizarea sumelor suplimentare colectate din TVA, generate de creșterea prețurilor la combustibili. A arătat că premierul a transmis că aceste resurse ar urma să fie returnate populației sub o formă de compensare.

„Noi am crescut TVA-ul anul trecut. Acum spuneți că Guvernul ar trebui să scadă TVA-ul!? Ceea ce a spus premierul e următorul lucru: toate resursele create de acest preț mai mare, acest TVA colectat mai mult la buget se va transpune, va fi dat înapoi”, a spus acesta la Antena 3 CNN.

Consilierul a precizat că există deja un plus de venituri la buget din această sursă, explicând că la un preț de aproximativ 10 lei pe litru, TVA-ul este mai mare decât în perioada în care carburantul costa aproximativ 8 lei, diferența fiind de circa 35 de bani pe litru.

Ionuț Dumitru a arătat că măsurile sunt încă în discuție, însă adoptarea lor ar putea avea loc în scurt timp. El a precizat că este o chestiune de zile până când va fi stabilită forma finală a pachetului.

Potrivit acestuia, autoritățile caută o soluție care să se încadreze în limitele bugetare existente și care să poată fi aplicată fără a crea probleme suplimentare în economie.

„Dacă la un preț de 8 lei combustibili la pompă, prețul pe care îl aveam înainte de această creștere, aveam un TVA în jur de 1,38 pe litru, astăzi la un preț de 10 lei, e un preț de 1,73 de lei pe litru. E vorba de un câștig de 35 de bani TVA în plus. Discutăm de un impact de câteva săptămâni. Dacă s-ar stabiliza prețurile petrolului și prețurile la pompă ar rămâne aici, pe un an întreg putem face un calcul foarte simplu, câte milioane de tone se consumă anual în România”.

Consilierul premierului a subliniat că măsurile trebuie să fie atent calibrate, astfel încât să nu afecteze fluxurile de aprovizionare cu combustibil. El a arătat că există un risc redus de penurie, dar că intervențiile trebuie să fie concepute astfel încât să nu creeze dezechilibre.

În același timp, a atras atenția că România are constrângeri bugetare importante, în condițiile unui deficit estimat la 6,2% din PIB pentru acest an. În acest context, spațiul de manevră al Guvernului este limitat.

El a explicat că, deși în astfel de situații ar fi fost util un spațiu fiscal mai mare, acesta nu există în prezent, iar măsurile trebuie adaptate la resursele disponibile.

„Trebuie luate niște măsuri care ajută și nu încurcă, noi avem în momentul de față nevoie să nu asistăm la penurie. Riscul acesta e mic, dar măsurile pe care le luăm ar trebui să mențină fluidizarea aprovizionărilor”.

Declarațiile vin în contextul în care PSD solicită Guvernului reducerea accizelor la carburanți și critică intervenția Executivului, pe care o consideră tardivă.

Social-democrații susțin că măsurile anunțate sunt insuficiente în raport cu creșterea prețurilor la pompă, care s-a accentuat după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.