Liderii UE urmează să se întâlnească, joi, pentru a grăbi reformele economice. Ei vor să elimine problemele din interiorul UE, să reducă birocrația pentru firme și să protejeze produsele fabricate în Europa. Scopul întâlnirii este să ajute economia europeană să devină mai competitivă, deoarece se confruntă cu o concurență puternică din partea Chinei și a Statelor Unite.

Reuniunea va avea loc la Castelul Alden Biesen din Belgia, un loc istoric folosit acum pentru conferințe. Formatul întâlnirii este mai relaxat decât summit-urile obișnuite de la Bruxelles, dar pe agenda discuțiilor se află o problemă urgentă: reformarea pieței unice europene, care include aproximativ 450 de milioane de consumatori și este esențială pentru funcționarea UE.

Se consideră că acest „motor” economic riscă să încetinească. Se spune că China controlează resurse importante pentru industrie, trimite tot mai multe produse în Europa și își crește excedentul comercial. În același timp, se afirmă că Statele Unite, mai ales după revenirea lui Donald Trump la putere, au amenințat cu taxe vamale și au criticat regulile digitale și de mediu ale UE.

Se mai arată că ponderea Uniunii Europene în economia globală a scăzut sub 15% și că această situație îngrijorătoare a devenit clară după raportul prezentat acum aproximativ un an și jumătate de fostul șef al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi.

Economistul italian ar fi întrebat dacă Europa vrea să rămână doar o piață mare influențată de alții sau dacă vrea să devină o putere reală. El ar fi subliniat că forța economică a UE este esențială pentru a-și finanța apărarea, pentru a negocia acorduri comerciale mai bune și pentru a nu pierde influență pe plan internațional.

Se precizează că discuțiile de joi nu urmăresc găsirea de soluții noi, deoarece multe au fost deja propuse, ci accelerarea aplicării lor. Comisia Europeană ar fi pregătit un program amplu de reforme pentru a face economia mai competitivă: eliminarea barierelor interne, dezvoltarea piețelor de capital pentru a finanța firmele și reducerea numărului de reguli complicate.

Totuși, aceste reforme ar fi avansat greu din cauza procedurilor legislative. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, ar fi cerut eurodeputaților să meargă mai repede și ar fi anunțat că, în martie, va fi prezentat un nou statut juridic pentru firme, numit „UE Inc.”, care ar urma să reducă birocrația. Ea ar fi menționat și posibilitatea ca unele reforme să fie aplicate doar de țările care sunt de acord, dacă nu se ajunge la un consens între toate cele 27 de state.

Liderii europeni spun că este urgent ca Europa să facă reforme pentru a nu intra în declin și pentru a deveni mai independentă economic și politic.

Emmanuel Macron susține simplificarea regulilor, protejarea industriilor strategice europene și introducerea unor împrumuturi comune (eurobonduri) pentru investiții mari în apărare și tehnologie.

Cancelarul german Friedrich Merz este de acord cu reformele rapide, dar vrea măsuri mai prudente: preferința europeană doar în sectoare strategice și fără datorie comună extinsă. Diferențele dintre Franța și Germania, mai ales pe tema finanțării și protecționismului, anunță negocieri dificile în următoarele săptămâni.

Reprezentanții industriei de apărare avertizează că Europa riscă să irosească bani și să întârzie proiectele militare dacă nu stabilește clar cine coordonează eforturile de apărare.

După invazia Rusiei în Ucraina și incertitudinile privind sprijinul SUA, statele UE au crescut investițiile și au lansat programe comune pentru a acoperi lipsuri precum apărarea antidronă și reducerea dependenței de armamentul american. UE a propus fonduri de împrumut pentru apărare, programe industriale și un plan de pregătire pentru autoapărare până în 2030.

Totuși, existența multor instituții și inițiative – la nivel național, UE și NATO – creează suprapuneri și probleme de coordonare. Unii oficiali cer un consiliu european de securitate, dar alții cred că o nouă instituție ar complica lucrurile.