Dragoș Sprînceană a susținut într-o declarație făcută la România TV că a deranjat mult opinia publică atunci când a afirmat că fostul candidat Călin Georgescu nu se va asocia niciodată cu Anca Alexandrescu și cu George Simion, pe care îl descrie drept „informator”.

El mai precizează că în România, din păcate, niciun candidat la prezidențiale nu poate avansa fără susținere, subliniind totodată refuzurile repetate ale departamentelor americane de a-l primi pe George Simion, inclusiv la Mar-a-Lago.

Conform explicațiilor oferite de Sprînceană pentru sursa menționată, președintele american nu se va întâlni niciodată cu Simion, iar acesta nu reprezintă nimic la nivel internațional.

„Se pare că am deranjat foarte mult când am spus că domnul Călin Georgescu nu se va asocia niciodată cu doamna colonel sub acoperire Anca Alexandrescu și cu domnul informator George Simion. În România, din păcate, nu cred că cineva poate candida la prezidențiale fără să aibă susținere. L-am refuzat de atâtea ori pe Simion să-l aduc la Mar-a-Lago, cred că s-a învățat să se descurce singur. Toate departamentele americane la nivel înalt au refuzat întâlnirea cu el, fiindcă nu reprezintă nimic. Președintele american nu se va întâlni niciodată cu Simion, exclus”, a spus Sprînceană pentru sursa menționată.

Despre Anca Alexandrescu, Sprînceană afirmă că nu înțelege schimbarea comportamentului acesteia în raport cu el și bănuiește că aceasta ar fi primit ordine în ziua alegerilor lui Trump.

El adaugă că, din luna ianuarie 2025, a început să primească doar amenințări prin intermediul prietenilor săi. Sprînceană a mai spus pentru sursa menționată că este indiferent față de acțiunile Ancăi Alexandrescu și nu se va coborî la nivelul acesteia.

„Despre Anca Alexandrescu, nu știu de ce s-a schimbat (față de mine – n.r.), nu știu de ce se comportă așa, probabil a primit ordin în ziua alegerilor lui Trump. Primesc numai amenințări din luna ianuarie 2025 prin mesaje prin prietenii mei. Eu chiar sunt indiferent, o las să facă ce vrea ea. Nu mă cobor la nivelul dumneaei”, a mai spus omul de afaceri.

Reamintim că Dragoș Sprînceană a transmis un mesaj, acum câteva zile, în care preconiza apariția unei noi formațiuni politice în România, Călin Georgescu urmând să fondeze acest partid.

Totuși, două persoane care au fost foarte apropiate până recent de Călin Georgescu ar urma să nu facă parte din noul partid. Cei doi – George Simion și Anca Alexandrescu. Sprînceană a explicat că aceștia s-au folosit de Călin Georgescu pentru propriile lor interese electorale și de imagine și apoi l-au trădat (vezi aici mai multe detalii despre postarea respectivă).