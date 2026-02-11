În mesajul publicat pe platforma X, Dragoș Sprînceană a afirmat că, în viitorul apropiat, Călin Georgescu ar putea să își lanseze propriul partid. El a indicat că apariția unei astfel de formațiuni ar putea produce dezechilibre în mai multe partide existente, întrucât numeroși membri ar putea alege să se alăture noului proiect politic.

Sprînceană a mai arătat că este posibil ca Georgescu să fi primit până în prezent mai multe oferte politice. În opinia sa, faptul că un partid nu a fost lansat până acum ar indica refuzul acestor propuneri, în contextul unor promisiuni făcute de diverse persoane interesate să profite de imaginea și de baza de susținători a lui Georgescu.

„Predicție: În viitorul apropiat Călin Georgescu își va lansa noul partid propriu. Va fi un dezechilibru în multe partide, deoarece foarte mulți membri ai partidelor existente se vor alia cu partidul lui. Probabil i s-au făcut multe oferte până acum. Faptul că nu a lansat acest partid până în acest moment, conclude logic că nu a acceptat nicio ofertă de la toți lingușitorii care probabil i-au promis și luna de pe cer, pentru a se folosi de imaginea și baza lui de votanți”, scrie Sprînceană într-o postare pe X.

În același mesaj, Dragoș Sprînceană a subliniat că nu este afiliat niciunui partid politic din România. El a menționat explicit că nu are legături cu PSD, PNL, AUR, USR sau cu Călin Georgescu și că se consideră complet imparțial.

De asemenea, Sprînceană a precizat că nu urmărește niciun beneficiu material din ceea ce se întâmplă în România și că nu intenționează să se implice direct în politica românească. El a susținut că interesul său este legat exclusiv de binele țării și a adăugat că pozițiile sale deranjează anumite jocuri de putere.

„Nu sunt afiliat nici cu PSD, nici cu PNL, nici cu AUR, nici cu USR și nici cu Călin Georgescu. Sunt complet imparțial și vreau doar binele României. Nu am nimic de câștigat material din ce se întâmplă în România și nici nu vreau să fiu implicat direct în politica românească. Tot ce știu este că deranjez foarte mult în jocurile puterii de acolo”, scrie el.

În mesajul său, Dragoș Sprînceană a afirmat că există două persoane care, în opinia lui, nu ar urma să colaboreze cu Călin Georgescu într-un eventual partid. El a susținut că aceste persoane l-ar fi trădat pe Georgescu și că s-ar fi folosit de imaginea acestuia pentru a obține capital politic personal.

Sprînceană a menționat numele lui George Simion și al Ancăi Alexandrescu.