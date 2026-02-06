Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a scris, pe Facebook, că a citit cu indignare informațiile apărute în presă și l-a acuzat pe Simion că, dacă este adevărat că a făcut lobby pentru ca românii să fie excluși din programul Visa Waiver, atunci și-a pierdut masca de „patriot”. Popescu a subliniat că ceea ce a făcut Simion nu poate fi considerat patriotism, ci reprezintă un sabotaj al interesului național.

El a criticat modul în care Simion ar fi folosit bani pentru a menține românii la cozi pentru vize în SUA, apreciind că astfel își servește doar „jocurile politice meschine”. În același timp, Popescu a evidențiat că propriile sale acțiuni, constând în discuții cu oficiali din toate administrațiile SUA pe teme precum securitatea energetică, respectul reciproc și consolidarea parteneriatului strategic, reprezintă adevăratul mod de a-ți reprezenta țara cu rezultate palpabile.

Europarlamentarul a afirmat că, în timp ce Simion se prezintă drept „suveranist”, acesta își pedepsește propriii cetățeni pentru un moment „viral”, ceea ce Popescu consideră a fi trădare. În plus, a cerut ca Simion să prezinte public toate contractele de lobby, sumele implicate, intermediarii și solicitările făcute împotriva României, fără „fumigene” sau explicații evazive.

Popescu a încheiat, acuzându-l pe Simion de duplicitate și întrebând retoric dacă „stăpânii de la Moscova” i-au cerut să facă aceste acțiuni.

„Simioane, ai comis-o din nou? Trădarea nu e patriotism! Am citit cu indignare informațiile apărute în presă. Dacă e adevărat că ai făcut lobby pentru ca românii să fie scoși din programul Visa Waiver, atunci masca ta de „patriot” a căzut definitiv. Ce ai făcut tu NU este patriotism. Este sabotaj al interesului național. Să arunci cu bani în stânga și în dreapta pentru ca românii să fie ținuți, în continuare, la cozi pentru vize în SUA, doar pentru a-ți servi jocurile politice meschine? Asta este definiția imposturii toxice. Ce am făcut eu: am purtat discuții serioase, în repetate rânduri, cu oficiali din toate administrațiile SUA pentru interesele României: securitate energetică, respect reciproc și consolidarea parteneriatului strategic. Asta înseamnă să-ți reprezinți țara cu capul sus și cu rezultate palpabile. Ce faci tu: te vinzi drept „suveranist”, dar în realitate îți pedepsești propriii cetățeni pentru un moment „viral”. Să sapi groapa țării tale în afară, în timp ce urli prin piețe acasă că ești bun român, asta se numește trădare. Te întreb direct: ai curajul să pui pe masă, public, toate contractele de lobby, toți banii, toți intermediarii și ce le-ai cerut să facă împotriva României? Fără perdea. Fără „nu eu”. Fără fumigene. Românii merită adevărul. Destul cu duplicitatea, Simioane! Nu poți fi și patriot și sabotor în același timp. Românii s-au săturat de spectacolul tău ieftin jucat pe mize scumpe. Oamenii serioși construiesc, nu dărâmă. Românii te-au citit! Simioane, stăpânii de la Moscova ți-au cerut asta?”, a scris Popescu.

Dragoș Sprînceană, om de afaceri stabilit în SUA și fost propus de Marcel Ciolacu în 2025 ca „emisar special” pentru relația România–SUA, a afirmat că George Simion i-ar fi recunoscut că a făcut lobby pentru ca România să fie scoasă din programul Visa Waiver, cu scopul de a obține avantaje electorale împotriva Coaliției de guvernare. Sprînceană susține că a aflat aceste lucruri într-o vizită la București, înaintea alegerilor prezidențiale din 2025, în timpul unor întâlniri cu Simion.

Într-o postare pe platforma X, Sprînceană a spus că, potrivit admisiunii lui Simion, acesta ar fi încercat să folosească eșecul conducerii de la București în programul Visa Waiver pentru a-și crește capitalul electoral și că ar fi cheltuit milioane de dolari în acest scop. Omul de afaceri a numit aceste acțiuni trădare și a acuzat conducerea AUR că este condusă de un „mic trădător de țară”.

„Când am revenit în România, ca Consultant Federal Electoral din Partea Statelor Unite și am făcut interviuri candidaților electorali împreună cu Trey Trainor – Presedintele Comisiei Federale Electorale Americane, plus Aaron Gentry – am aflat cu stupoare la întâlnirea cu domnul George Simion (…) prin admisia lui personală, ca a făcut lobby și cu cine exact, împotriva României pentru a fi scoasă din Programul Visa Waiver pentru a câștiga el capital electoral împotriva coaliției. Tuturor membrilor de la AUR va felicit pentru tot ce faceți! Dar sunteți conduși de un mic trădător de țară ca altfel nu pot să îl numesc, mincinos care tot vine prin America și aruncă cu milioane de $$$ în stânga și în dreapta sperând să aibă întâlniri la nivel înalt și să vă impresioneze”, susține Sprînceană.

Reprezentanții AUR au răspuns pentru Digi24.ro că afirmațiile lui Sprînceană sunt „opinii personale” și interpretări ale unui apropiat al fostului premier Marcel Ciolacu și al guvernării PSD–PNL. Ei au mai precizat că aceste declarații au apărut după difuzarea unor stenograme ale Adrianei Georgescu.