Audierile din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din Statele Unite, desfășurate miercuri, 4 februarie, și prezidate de republicanul Jim Jordan, au avut o cu totul altă direcție decât cea sugerată de raportul preliminar prezentat anterior.

Deși documentul respectiv indicase România ca studiu de caz în discuțiile despre cenzura online, subiectul nu a mai fost abordat deloc în timpul celor peste două ore și jumătate de dezbateri.

Potrivit informațiilor citate de presa de la Washington, inclusiv de Politico, în cadrul audierilor nu a existat nicio mențiune despre alegerile din România, despre formațiuni politice românești sau despre anularea scrutinului prezidențial.

Jurnalistul Dan Andronic a explicat că interesul principal al republicanilor nu a fost legat de România, ci de reglementările impuse de Uniunea Europeană marilor companii tehnologice americane. În opinia sa, audierile au urmărit în principal contestarea amenzilor aplicate de Bruxelles unor platforme precum Meta și X, în baza Digital Services Act.

În acest context, influențele Uniunii Europene asupra proceselor electorale naționale, invocate anterior în raport, nu au mai fost discutate. Dezbaterea s-a mutat exclusiv pe apărarea companiilor americane de tehnologie în fața sancțiunilor europene.

„Să vorbim puțin despre ce s-a întâmplat în Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților miercuri la audieri. Deci, după toată furtuna pe care am văzut-o cu discursul republicanului Jim Jordan despre cum în România au fost anulate alegerile prezidențiale, pur și simplu fără nicio bază. E ce să vedeți la audieri nu s-a mai discutat de România. Așa cum vă spuneam și data trecută, în postarea trecută, audierile din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, o comisie extrem de importantă, ca să fie clar, au avut drept scop protejarea giganților tech de amenzile Bruxelles-ului, pentru că până acuma Facebook, adică Meta a luat vreo 4 miliarde de euro amendă, iar X-ul a început să fie și el vizat de acea reglementare Digital Services Act a Comisiei Europene și a luat 120 de milioane. Vreau să vă spun că X-ul lui Elon Max e mai important decât Facebook-ul și de aia a izbucnit acest scandal, un scandal care a continuat în audieri. Însă ce să vezi la audierile din comisie, deci după prezentarea acelui raport preliminar Interim Staff Report republicanul Jim Jordan n-a mai adus în discuție în niciun moment situația României. N-a mai vorbit de Călin Georgescu, n-a mai vorbit de AUR, n-a mai vorbit de SOS, n-a mai vorbit de Șoșoacă, de nimic”, transmite Andronic într-un clip pe YouTube.

Potrivit explicațiilor jurnalistului Dan Andronic, persoanele chemate să depună mărturie în cadrul audierilor nu aveau nicio legătură cu România. Printre acestea s-au numărat activiști și reprezentanți ai unor organizații conservatoare occidentale, implicați în litigii sau controverse legate de libertatea de exprimare și discursul public în state membre ale Uniunii Europene.

Astfel, agenda audierilor a fost centrată pe confruntarea ideologică dintre viziunea republicană privind libertatea de exprimare și poziția instituțiilor europene în materie de reglementare a conținutului online.

„S-a concentrat pe o cu totul altă zonă, iar martorii pe care i-a adus să fie audiați în cadrul lucrărilor n-au nicio legătură cu România. Vorbim despre, și vă spun exact despre cine este vorba. Graham Linehan este un activist anti-LGBT irlandez de Pivi Rasanen, Paivi Rasanen, un parlamentar finlandez judecat pentru discurs instigator la ură și pe Lorcan Price, avocat al unui grup creștin conservator. Deci n-au mai discutat nimic despre România pentru că de fapt nu-i interesa România. România a fost, așa cum vă spuneam, o piesă într-un angrenaj în care Congresul Statelor Unite se bate cu Bruxelles-ul pentru a împiedica aplicarea unor noi amenzi rețelelor sociale, giganților tech de fapt, iar X-ul este foarte important pentru republicani, pentru toată mișcarea MAGA pentru că este cea care propagă tot discursul antiprogresist. Pe partea cealaltă, democrații au venit și, bineînțeles, că au vorbit de uciderea celor doi activiști în Minnesota. Au vorbit despre faptul că Trump este cel care încalcă primul amendament prin arestarea jurnaliștilor care relatează de la evenimente. Este cazul fostului jurnalist de la CNN care a fost arestat pentru că a relatat dintr-o biserică și așa mai departe.

Jurnalistul a mai arătat că România a fost utilizată în raportul preliminar mai degrabă ca element de susținere într-o argumentație politică mai amplă, fără ca situația internă a țării să reprezinte o preocupare reală în cadrul audierilor publice.

Potrivit acestuia, pentru Partidul Republican, cazul României funcționează ca un instrument retoric într-o confruntare cu Bruxelles-ul, nu ca un subiect de politică externă sau diplomatică prioritară.