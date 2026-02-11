Siguranța copiilor în mediul online a devenit o prioritate pe agenda europeană, în contextul în care Comisia Europeană a prezentat un Plan de acțiune împotriva cyberbullying-ului.

Documentul a fost dezbătut în plenul Parlamentului European, la Strasbourg, unde europarlamentarul Gabriela Firea a susținut necesitatea unor măsuri ferme pentru limitarea accesului minorilor la conținut periculos și pentru responsabilizarea platformelor digitale.

Fenomenul hărțuirii online afectează milioane de tineri din Europa. Statisticile arată că 1 din 6 adolescenți din Uniunea Europeană a fost victima cyberbullying-ului. În România, potrivit datelor oficiale, 21% dintre copii au fost expuși formelor de abuz în mediul virtual.

Gabriela Firea a atras atenția în plen asupra efectelor grave pe care le are expunerea la umilință publică, șantaj digital sau distribuirea de conținut fals generat cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit acesteia, un singur clip viral poate afecta pe termen lung echilibrul emoțional al unui copil sau al unei femei, iar impactul psihologic este adesea devastator.

Gravitatea situației este reflectată și de demersurile instituționale în curs. În prezent, Comisia Europeană are șapte anchete deschise privind distribuirea conținutului pornografic pe diferite platforme sociale. Investigațiile vizează respectarea normelor europene privind protecția minorilor și aplicarea prevederilor din Digital Services Act (DSA), care obligă marile platforme să reducă riscurile sistemice și să elimine rapid conținutul ilegal.

Aceste anchete marchează o etapă importantă în consolidarea controlului asupra mediului digital și transmit un semnal clar privind toleranța zero față de conținutul nociv accesibil minorilor.

În intervenția sa, Gabriela Firea a criticat modul în care funcționează algoritmii platformelor sociale. Sistemele automate prioritizează interacțiunea și profitul, promovând conținutul care generează reacții intense, indiferent de impactul asupra sănătății psihice a utilizatorilor.

Pentru minori, acest mecanism poate duce la o expunere constantă la mesaje agresive, provocatoare sau explicite. Odată intrat în această „spirală” digitală, copilul are dificultăți reale în a se proteja fără sprijin extern și fără intervenția platformei.

În cadrul dezbaterii europene, Gabriela Firea a formulat trei solicitări clare pentru creșterea nivelului de protecție a copiilor în online:

Introducerea „majoratului digital” – interzicerea accesului pe rețelele sociale sub 13 ani și obligativitatea acordului parental până la 16 ani.

Implementarea unor mecanisme stricte de verificare a vârstei, pentru a preveni accesul minorilor la conținut pornografic sau violent.

Responsabilizarea platformelor digitale, astfel încât conținutul abuziv să fie eliminat în câteva ore, nu după săptămâni, și asigurarea unei transparențe reale a algoritmilor de recomandare.

Europarlamentarul, membru în comisiile CULT și FEMM din Parlamentul European, a subliniat că soluțiile legislative trebuie dublate de educație digitală și sprijin emoțional. Școala are un rol esențial în informarea elevilor despre riscurile mediului online, iar familia trebuie să rămână principalul reper în dezvoltarea emoțională a copiilor.

Protecția copiilor pe internet presupune o abordare integrată: reglementare europeană fermă, platforme responsabile, educație digitală și implicare activă a părinților.