În cadrul summitului de la Bruxelles, liderii Uniunii Europene au transmis că doresc accelerarea procesului de introducere a unei vârste minime pentru utilizarea rețelelor sociale. Măsura este considerată importantă pentru protejarea minorilor în mediul digital.

Concluziile adoptate la finalul reuniunii arată că stabilirea unui astfel de prag este văzută ca un instrument esențial pentru limitarea expunerii copiilor la conținut riscant. În același timp, documentul subliniază că trebuie respectate atât viața privată, cât și competențele naționale ale statelor membre.

Statele UE au cerut Comisiei Europene să aplice prevederile din Legea privind serviciile digitale și orientările asociate, în special cele legate de protecția minorilor.

Implementarea unor praguri de vârstă ar necesita implicarea directă a platformelor digitale, care ar trebui să adopte soluții tehnice pentru verificarea utilizatorilor. Cu toate acestea, stabilirea și aplicarea acestor reguli țin exclusiv de competența Comisiei Europene.

Statele membre nu ar avea posibilitatea de a introduce obligații suplimentare pentru marile platforme, cum ar fi verificarea vârstei utilizatorilor, dacă acestea nu sunt stabilite la nivel european. Astfel, regulile ar urma să fie uniforme în întreaga Uniune.

În schimb, deciziile privind limita exactă de vârstă sau modul în care accesul minorilor este restricționat ar putea rămâne în responsabilitatea fiecărui stat membru.

În cadrul aceluiași summit, liderii europeni au reafirmat poziția potrivit căreia sistemele de inteligență artificială care permit generarea de imagini intime fără consimțământ sau materiale ce implică abuzuri asupra minorilor trebuie interzise.

Această poziție reflectă preocuparea pentru utilizarea tehnologiilor digitale într-un mod care să nu afecteze drepturile și siguranța copiilor.

La nivel național, Franța se apropie de adoptarea unei legislații care ar limita accesul copiilor la rețelele sociale. Un proiect de lege care prevede interzicerea utilizării platformelor pentru persoanele sub 15 ani a fost deja aprobat de legislativul francez și urmează să fie analizat în Senat.

Inițiativa, susținută de președintele Emmanuel Macron, are șanse ridicate să fie adoptată, având sprijin politic larg. Dacă va intra în vigoare, Franța ar deveni unul dintre primele state europene care aplică astfel de restricții, după un model similar adoptat recent în Australia pentru utilizatorii sub 16 ani.

Măsura ar putea fi implementată chiar din următorul an școlar, începând din luna septembrie, ceea ce ar aduce schimbări semnificative în modul în care tinerii folosesc platformele online.