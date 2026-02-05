Taxa introdusă pentru coletele venite din afara Uniunii Europene este prezentată de autorități drept o măsură menită să reducă dezechilibrele din comerțul online și să sprijine firmele locale. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că decizia are rol logistic și urmărește să limiteze efectele negative generate de creșterea importurilor de produse ieftine.

Oficialul a precizat că măsura a fost adoptată în cadrul discuțiilor europene și că autoritățile române încă analizează modul în care vor integra această reglementare cu noile norme impuse la nivelul Uniunii Europene.

„Taxa pe care am introdus-o este o taxă logistică. Această decizie a fost luată de curând în ECOFIN. Vom lua o decizie. N-aş vrea să vă răspund astăzi la această temă, pentru că n-am discutat cu absolut nimeni din coaliţie, nici cu prim-ministru. Vom evalua opţiunile şi vom face un anunţ în acest sens”, a spus ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, despre taxa pe colete şi ce se va întâmpla cu ea în condiţiile în care de la 1 iulie se va institui şi o taxă la nivelul Uniunii Europene, care este obligatorie pentru toate statele.

Ministrul a insistat asupra efectelor pe care importurile din afara spațiului comunitar le-au avut asupra mediului de afaceri din România, în special asupra comercianților care activează în mediul online.

„Această taxă logistică protejează 50-60 de mii de antreprenori români care au văzut o scădere importantă în cifrele de afaceri, care vindeau online şi care au suferit enorm din cauza invaziei de mici colete din ţări terţe”, a mai afirmat ministrul.

În același timp, reprezentantul Guvernului a recunoscut că nu există încă o strategie finală privind modul în care vor fi combinate măsurile naționale cu cele europene. El a subliniat că discuțiile sunt în desfășurare și că autoritățile analizează variantele posibile înainte de adoptarea unei decizii finale.

„Nu au luat o decizie despre ce vor face în continuare şi cum vom armoniza cele două taxe”, a arătat oficialul.

Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) aduce o serie de precizări privind efectele reale ale introducerii unei taxa pentru colete și volumul importurilor provenite din state non-UE. Organizația susține că unele informații prezentate în spațiul public nu reflectă realitatea datelor logistice și economice.

Potrivit ARMO, România a fost destinația finală pentru aproximativ 80 de milioane de colete provenite din afara Uniunii Europene în anul 2025, însă doar o mică parte dintre acestea au ajuns direct pe teritoriul național.

„În contextul informaţiilor apărute în spaţiul public şi pentru corecta informare a publicului, ARMO, în calitate de asociaţie de profil, face următoarele precizări cu privire la impactul fiscal şi logistic al taxării coletelor non-UE. În 2025, aproximativ 80 de milioane de colete non-UE au avut România ca destinaţie finală, dintre care sub 10% au aterizat direct pe teritoriul naţional. Restul coletelor au intrat prin huburi regionale din alte ţări europene, conform practicilor logistice obişnuite din regiune. Limitarea analizei doar la coletele aterizate direct în România distorsionează semnificativ realitatea”, arată ARMO.

Organizația respinge și ipoteza potrivit căreia introducerea taxei ar fi dus la o reducere semnificativă a transporturilor cargo, menționând că nu există date oficiale care să confirme acest scenariu. Reprezentanții asociației susțin că estimările privind pierderile economice sunt construite pe presupuneri greșite legate de aplicarea unor taxe vamale pentru produsele cu valoare redusă.

De asemenea, ARMO a explicat că legislația europeană actuală permite scutirea de taxe vamale pentru coletele cu valoare declarată sub 150 de euro, iar schimbarea acestei reguli este deja stabilită la nivel comunitar.

„Subiectul taxării vamale în România a coletelor cu valoare declarată mai mică de 150 euro reprezintă o premisă falsă. Aceste colete sunt în prezent scutite de la aplicarea taxelor vamale, conform legislaţiei europene în vigoare. Acest fapt este cunoscut în spaţiul public şi la nivelul UE ca fiind unul dintre motivele ce stau la baza concurenţei neloiale a companiilor extracomunitare. Tocmai de aceea, la nivel european a fost agreată eliminarea acestei exceptări şi aplicarea unei taxe vamale în sumă fixă, în valoare de 3 euro/produs, distinctă faţă de taxa logistică anunţată de Comisia Europeană, măsura urmând a fi aplicată cu 1 iulie 2026. În consecinţă, afirmaţiile privind pierderile României din taxe vamale necolectate sunt nefondate. Mai mult, taxele vamale sunt resurse proprii ale Uniunii Europene, nu venituri ale bugetului naţional. România nu poate pierde venituri pe care nu le-a avut vreodată şi care nu i-ar fi revenit oricum”, precizează asociaţia.

În paralel cu această schimbare, Uniunea Europeană pregătește introducerea unei noi taxa logistice, planificată să intre în vigoare în noiembrie 2026. Măsura este motivată de creșterea continuă a volumului de colete ieftine provenite din afara spațiului comunitar și de presiunea administrativă pe care aceste livrări o generează asupra sistemelor vamale ale statelor membre.