Ministerul Finanțelor a transmis o informare oficială adresată publicului și mass-media, în care răspunde articolelor și dezbaterilor recente privind taxa de 25 de lei aplicată coletelor extracomunitare de la 1 ianuarie 2026 și oferă clarificări pentru o înțelegere corectă a măsurii.

Taxa pentru coletele extracomunitare este o măsură adoptată prin Legea nr. 239/2025 și urmărește reglementarea fluxurilor de comerț electronic, într-un context marcat de creșterea accelerată a importurilor de mică valoare din afara Uniunii Europene. Potrivit Ministerului Finanțelor, această evoluție a generat necesitatea unui cadru fiscal mai riguros și predictibil.

Conform legislației în vigoare, pentru coletele cu valoare sub 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene se datorează TVA în România, indiferent de statul în care are loc importul bunurilor. În cazul vânzărilor la distanță către persoane fizice, locul livrării este stabilit în funcție de momentul în care se încheie transportul către client.

În situația în care bunurile sunt importate într-un alt stat membru decât România, dar sunt livrate către consumatori români, TVA se datorează în România. În cazul în care TVA este declarată prin regimul special destinat vânzărilor la distanță de bunuri importate din state terțe, locul livrării este considerat statul membru în care se încheie transportul. În absența acestei declarări, importul este supus TVA în România.

Aplicarea taxei de 25 de lei se face în baza acestui cadru legal, obligația de plată revenind furnizorului de bunuri, expeditorului sau entității care facilitează vânzările la distanță. Identificarea și raportarea coletelor sunt realizate de prestatorii de servicii poștale și de curierat autorizați.

Ministerul Finanțelor respinge afirmațiile potrivit cărora introducerea taxei ar fi determinat redirecționarea coletelor prin alte state membre sau relocarea zborurilor cargo. Autoritățile explică faptul că piața logistică internațională este influențată de multiple variabile comerciale și operaționale.

Conform legislației Uniunii Europene privind piața unică și politica comercială comună, un stat membru nu poate introduce unilateral taxe vamale. Taxa de 25 de lei aplicată coletelor extracomunitare este o obligație fiscală internă, aplicabilă pe teritoriul României, și respectă normele europene în materie de importuri.

Ministerul Finanțelor precizează că măsura contribuie la asigurarea unui tratament fiscal echitabil între operatorii economici din Uniunea Europeană și cei din afara spațiului comunitar. Totodată, taxa reduce riscurile de subevaluare a bunurilor și de evitare a obligațiilor fiscale în comerțul electronic transfrontalier.

Prin această abordare, autoritățile urmăresc consolidarea capacității statului de a gestiona eficient fluxurile de bunuri extracomunitare și crearea unui cadru concurențial corect și predictibil pentru comercianții online care respectă regulile fiscale.

Ministerul Finanțelor atrage atenția că datele publice referitoare la zborurile cargo și traficul de marfă trebuie analizate cu prudență, în contextul fluctuațiilor sezoniere specifice transportului aerian. Autoritățile subliniază că situația oficială a zborurilor cargo este transparentă și poate fi solicitată de la Ministerul Transporturilor și Compania Națională Aeroporturi București.

Statisticile privind numărul de colete extracomunitare indică o creștere semnificativă după luna august 2025, momentul anunțării noii taxe. Volumul a crescut de la 676.551 de colete în august la 1.294.723 în septembrie și 1.924.223 în octombrie, atingând un vârf de 3.388.826 de colete în noiembrie.

În luna ianuarie 2026, prima lună de aplicare a taxei, au fost înregistrate 713.083 colete extracomunitare, un volum de aproximativ 15 ori mai mare decât cel din ianuarie 2025 și similar cu nivelul din august 2025. Ministerul Finanțelor afirmă că aceste date infirmă afirmațiile potrivit cărora taxa ar fi generat relocări logistice sau pierderi fiscale.

Autoritățile subliniază că primul termen de declarare și plată a taxei este februarie 2026, pentru operațiunile din luna ianuarie. În lipsa datelor fiscale consolidate, orice afirmație privind neîncasările bugetare este considerată speculativă. Ministerul încurajează utilizarea surselor oficiale și a datelor verificate în dezbaterile publice privind măsurile fiscale și impactul acestora asupra economiei.