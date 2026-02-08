Dan Andronic spune că a aflat despre ceea ce numește „trădarea” lui George Simion în contextul evenimentelor din această săptămână, când România a ajuns în prim-planul actualității internaționale. Jurnalistul subliniază că acest lucru nu s-a întâmplat în urma unei inițiative diplomatice sau a unui proiect strategic, ci „pe uşa din dos” a unui document intern – un Interim/Majority Staff Report al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților.

El explică pentru EVZ faptul că documentul nu reprezintă „raportul Congresului” și nici poziția unanimă a Statelor Unite față de România, ci opinia unei părți politice, într-un moment de confruntare ideologică între Washington și Bruxelles.

Jurnalistul afirmă că dovada caracterului secundar al României în acest context este faptul că, în timpul audierilor din Congres, subiectul a dispărut rapid de pe agendă. Potrivit lui Dan Andronic, tema reală a fost protejarea marilor companii din sectorul tech de reglementările și amenzile impuse de Uniunea Europeană.

În acest context, el susține că România ar fi trebuit să vină cu „fapte, un dosar și o poziție clară”, însă lipsa unei reacții oficiale a creat un vid de comunicare.

Dan Andronic afirmă că, în politică externă, lipsa de reacție a instituțiilor lasă loc altor actori să vorbească în numele României. El susține că acest vid este exploatat de politicieni care se prezintă drept „suveraniști” și care aleg să meargă cu acuzații la Washington, în loc să apere poziția statului român.

În opinia jurnalistului, din acest context cresc personaje politice care folosesc România ca instrument de campanie, fie denigrând-o, fie transformând-o într-o monedă de schimb pentru capital electoral.

Dan Andronic îl indică pe liderul AUR drept un exemplu în acest sens și face trimitere la acuzațiile publice lansate de Dragoș Sprînceană, om de afaceri stabilit în SUA. Potrivit acestora, George Simion i-ar fi spus că ar fi făcut lobby pentru scoaterea României din programul Visa Waiver, pentru a obține un avantaj electoral în lupta cu actuala coaliție de guvernare.

Jurnalistul afirmă că reacțiile ulterioare ale AUR, care ar fi redus totul la „păreri personale”, ridică semne de întrebare și lasă impresia că acuzațiile nu ar fi fost infirmate ferm.

Dincolo de acuzațiile de lobby, Dan Andronic spune că există un fapt politic asumat: declarațiile publice prin care George Simion a mulțumit Statelor Unite pentru scoaterea României din Visa Waiver, motivând că România „nu este în momentul de față un stat democratic, demn de Visa Waiver”.

Jurnalistul afirmă că acest gest reprezintă transformarea unui interes direct al cetățenilor români – libera circulație fără viză – într-o armă de campanie politică, îndreptată împotriva propriului stat.

Dan Andronic subliniază că, în acest caz, nu mai este vorba despre simple interpretări, ci despre un gest politic asumat. În opinia sa, un politician care aplaudă public un eșec național sau pretinde că a contribuit la el „joacă împotriva României”, nu în interesul acesteia.

El mai spune că Visa Waiver nu este o temă abstractă de talk-show, ci o problemă concretă pentru milioane de români, care înseamnă timp pierdut, costuri suplimentare și bariere birocratice.

În final, jurnalistul avertizează că România nu își poate permite să trateze relația cu Statele Unite ca pe un exercițiu de imagine sau spectacol politic. El susține că parteneriatul strategic presupune coerență, agendă clară, lobby profesionist și oameni serioși, nu gesturi simbolice menite să aducă vizibilitate electorală.

Dan Andronic menționează și un episod recent petrecut în SUA, pe care îl califică drept iresponsabil, afirmând că astfel de acțiuni sunt făcute pentru „o bătaie pe umăr și un sac de voturi”, nu pentru interesul real al României.