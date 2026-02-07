Dan Andronic a subliniat în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!” că Europa nu dispune, în acest moment, de alternative reale la parteneriatul cu Statele Unite, deoarece doar Washingtonul poate oferi garanții de securitate concrete și eficiente.

În acest context, Ștefan Popescu a atras atenția asupra riscurilor generate de mesajele politice transmise la nivel european, care ar putea fi interpretate diferit în viitor, mai ales după schimbarea conducerii Franței.

„Europa nu are opțiuni la Statele Unite ale Americii pentru că este singura care poate oferi o garanție de securitate reală, practică”, a subliniat Dan Andronic.

Analistul de politică externă a ridicat problema lipsei unei strategii coerente de reconectare a dialogului României cu SUA, arătând că relația se menține doar punctual, la niveluri inferioare, fără rezultate consistente. Analistul a exprimat nedumerirea că o țară cu resursele României nu a reușit să utilizeze mai eficient capitalul uman și instrumentele disponibile, inclusiv apelarea la companii de lobby, practici uzuale în mediul politic de la Washington.

„Și mai este ceva, domnul Dan Andronic, s-ar putea ca aceste mesaje în aprilie 2027, când Macron nu va mai fi la putere, puterea franceză care se va afla acolo la Palatul Elysee să le ia de bune. Și atunci, ce ne facem? După cine ne mai ascundem? După cine mai alergăm? Deci eu nu văd o strategie să renodăm acest dialog cu Statele Unite ale Americii. Se face punctual, la un anumit nivel, mai jos, dar nu am reușit. Mă întreb, o țară totuși cu resursele României, nu suntem totuși ultima țară, cred că am fi putut accesa, spun, resurse umane. La asta mă refer, nu înțelegeți altceva. companii de lobby, nu se poate să nu putem”, a spus Ștefan Popescu.

În completare, Dan Andronic a arătat că adaptarea la regulile jocului politic american ar fi benefică și pentru București, fără a fi vorba despre inventarea unor soluții noi, ci despre aplicarea unor mecanisme deja consacrate.

„Procedem și noi cum se joacă la Washington, că nu inventăm noi apa caldă, ceea ce în București ar fi util”, a completat Andronic.

Ștefan Popescu a oferit exemplul Poloniei, care a apelat la firme de lobby, valorificând atât diaspora, cât și prezența unor congresmeni de origine poloneză, dar și importanța strategică a țării și investițiile americane în economia poloneză. În opinia sa, România ar trebui să urmeze același model.

„Dar polonezii au luat firmă de lobby. Polonia cu diaspora ei, cu oameni în Congresul American de origine poloneză, cu importanța Poloniei cu industria americană, cu investițiile industriei americane în Polonia, au luat firmă de lobby, adică despre ce vorbim. Trebuie și noi să facem la fel”, a mai spus Ștefan Popescu.

Discuția a căpătat o notă mai gravă în momentul în care Dan Andronic a afirmat că, potrivit informațiilor sale din interiorul guvernului, nu există voință politică pentru dezvoltarea unei relații solide cu Statele Unite.

„Din păcate, aici am cu totul o altă părere bazată pe informațiile pe care le am din interiorul guvernului. Nu se dorește o relație cu Statele Unite”, a dezvăluit Dan Andronic.

Această afirmație l-a pus pe gânduri pe Ștefan Popescu, care a recunoscut că, în aceste condiții, opțiunile devin extrem de limitate. Andronic a vorbit despre un blocaj la nivel guvernamental, care pornește de la Ilie Bolojan și coboară în structurile decizionale.

„Există un blocaj la nivel guvernamental de la Ilie Bolojan în jos”, a completat Dan Andronic.

Radu Coșarcă a completat spunând că a existat o opțiune clară orientată spre Europa și Germania.

„Adică s-a avut o opțiune clară pro-europeană și pro-germană”, a subliniat Radu Coșarcă.

Ștefan Popescu a explicat însă că Germania, chiar și în scenariul unei reînarmări și al asumării unui rol politic mai ambițios în Europa, va rămâne în continuare în orbita strategică a Statelor Unite. În opinia sa, Berlinul nu poate evolua în afara umbrelei de securitate americane și nu va trece sub protecția Franței sau a Marii Britanii.

„Numai că Germania va juca tot în orbita Statelor Unite ale Americii. Chiar dacă Germania se va reînarma, își dorește un model politic mai ambițios în Europa, va fi tot sub umbrelă americană. Nu vor putea evolua fără umbrela Statelor Unite ale Americii, că nu cred că o să treacă sub umbrelă franceză sau britanică”, a spus Ștefan Popescu.

Dan Andronic a ilustrat plastic această situație, sugerând că, în timp ce americanii și germanii se vor afla sub aceeași umbrelă de protecție, România riscă să rămână expusă.

„Știți cum vom fi noi? Americanul va sta sub o umbrelă împreună cu neamțul, iar românul va ține umbrela. Și îl va ploua”, a subliniat Dan Andronic.

Analistul de politică externă a adus în discuție și dimensiunea economică a relației transatlantice, subliniind că Statele Unite reprezintă principala piață de export pentru Germania. Din acest motiv, liderii germani caută să tempereze inițiativele Franței și să evite rupturi strategice, conștienți că piețe precum Mercosur sau India nu pot înlocui complexitatea și importanța pieței americane.

„Să ne uităm și pe comerțul bilateral. America reprezintă principala piață de export a Germaniei. D-asta a mers Merz la Meloni să discute cu ea, pentru a tempera avântul lui Emmanuel Macron, pentru că își dă seama că nu are cu ce substitui. Mercosur și India, să fim serioși… Nu substiti o piață de complexitatea pieței Statelor Unite ale Americii”, a mai spus Ștefan Popescu.

În final, Dan Andronic a atras atenția că astfel de reconfigurări economice și geopolitice necesită timp îndelungat pentru a produce efecte reale, uneori chiar jumătate de generație, nefiind suficiente simple acorduri semnate pe hârtie.

„Și oricum lucrurile astea au nevoie de un timp de maturare. Nu am semnat acordul, gata, se și întâmplă. Durează jumătate de generație pentru așa ceva”, a explicat Andronic.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.