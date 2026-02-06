În cadrul podcastului s-a adus în discuție raportul Camerei Reprezentanților din SUA, document care menționează în mod repetat România și care a generat reacții în spațiul public internațional. Subiectul este analizat în noua ediție de vineri a podcastului «7×7», difuzată pe platforma video «Hai România», de jurnaliștii Radu Coșarcă și Dan Andronic, alături de analistul de politică externă Ștefan Popescu.

Dan Andronic a atras atenția asupra faptului că interesul presei românești pentru subiect a scăzut rapid, deși ecourile raportului au continuat în presa americană. Jurnalistul a explicat că ziua următoare prezentării documentului nu a mai fost reflectată aproape deloc în România, în timp ce în Statele Unite subiectul a fost tratat în continuare de publicații specializate.

„Acuma ați văzut care a fost ziua doi după prezentarea raportului, o zi care n-a mai fost acoperită de nimeni din presa română, pentru că deja nu mai era interesantă, nu se mai vorbea despre România, relatarea am găsit-o în Politico, care se ocupă de tot ce înseamnă Politico Statele Unite”, a declarat Dan Andronic.

În același context, jurnalistul a subliniat că, deși prezentarea oficială a raportului s-a încheiat, comentariile și interpretările continuă în mediile de influență de la Washington, iar lipsa unei reacții consistente din partea autorităților române rămâne vizibilă.

Invitat în emisiune, analistul de politică externă Ștefan Popescu a explicat că miza reală a raportului Camerei Reprezentanților din SUA nu este soliditatea argumentelor din document, ci percepția pe care acesta o consolidează în anumite cercuri de putere americane. Potrivit analistului, frecvența cu care România este menționată indică existența unei imagini deja formate.

„Cred că lipsa argumentelor din raport, adică faptul că acestea sunt discutabile, toate afirmațiile despre România. Cred că eu aș trece un plan secundar. Și de ce trec în plan secundar? Pentru că important este că România este prezentă în acel raport de atâtea ori”, a spus Ștefan Popescu, precizând că aspectul esențial este vizibilitatea României într-un document oficial american.

Analistul a explicat că frecvența menționării României indică existența unei percepții consolidate în anumite cercuri de decizie din Statele Unite, ceea ce ridică probleme de comunicare și reprezentare diplomatică.

„Deci, prin urmare, în anumite cercuri de la Washington, cercuri ale puterii, există o anumită percepție creată față de România. Acest lucru îmi spune mie că noi nu am reușit încă să accesăm persoanele potrivite de la Washington și să ducem mesajele corecte acolo. Aici este centrul problemei”, a afirmat Ștefan Popescu.

În opinia sa, această situație reflectă un eșec al diplomației românești de a ajunge la interlocutorii relevanți și de a transmite mesaje coerente. Analistul a adăugat că raportul nu este un episod izolat, ci vine în continuarea altor semnale critice apărute în spațiul politic american în ultimii ani.

„De ce nu reușim să ducem mesajele, să avem interlocutori potriviți, pentru că nu știm dacă repetarea… Eu cred că acest raport vine după alte afirmații, începând cu celebrul discurs de la München, a lui G.D. Vance, deci în anumite sfere, până la vârful puterii administrației americane, există o percepție despre România. Cum o corectăm? Ce facem? Observ că nu prea tratăm cu seriozitate acest subiect”, a mai spus el.

Discuția s-a extins și asupra modului în care autoritățile române au reacționat la apariția raportului Camerei Reprezentanților din SUA și asupra oportunităților diplomatice care ar fi putut fi folosite pentru a corecta percepțiile negative. Ștefan Popescu a oferit exemple din alte state care au reușit să gestioneze situații similare prin gesturi simbolice și mesaje politice bine calibrate.

„Cred că erau anumite momente pe care noi le puteam folosi, de pildă așa cum au făcut polonezii. Nu au intrat în Consiliul Păcii, dar președintele Navrotski a asistat totuși la Davos la acea ceremonie pentru a arăta că Polonia nu are cum să nu sprijine o inițiativă care își propune să găsească pacea”, a explicat analistul.

Ștefan Popescu a subliniat că România nu a valorificat astfel de contexte pentru a-și consolida poziția în relația cu Statele Unite și a avertizat asupra efectelor pe termen mediu.

„Deci aveam anumite, acesta este un exemplu, anumite oportunități le puteam avea pentru a căuta să reparăm această relație cu Statele Unite ale Americii, pentru că după mine urmează trei ani lungi și foarte lungi. Suntem, am mai discutat noi, într-un accelerator al istoriei, trei ani înseamnă o veșnicie, America se repoziționează și chiar dacă va veni o administrație democrată, mi-e teamă că lucrurile vor arăta atât de schimbate încât pagubele pot fi ireparabile”, a spus analistul.

În acest cadru, Dan Andronic a intervenit, exprimând o evaluare mai dură asupra situației.

„Din punctul meu de vedere, pagubele, deja sunt ireparabile”, a afirmat jurnalistul, punctând că ritmul accelerat al schimbărilor geopolitice face ca erorile actuale să fie dificil de corectat ulterior.

Radu Coșarcă a adus în discuție și efectele interne ale raportului Camerei Reprezentanților din SUA, subliniind că anularea alegerilor prezidențiale a produs o traumă la nivelul societății românești, care continuă să se manifeste. Potrivit jurnalistului, menționările din raport alimentează argumentele celor care contestă legitimitatea deciziilor politice recente.

„Și peste trei ani, scuzați-mă, peste trei ani lumea va fi nerecunoscut. Misiunea pentru politicienii noștri va fi complet diferită. Bun, sunt țări menționate de peste 1000 de ori. Pregnant e că lipsește raportul românesc. Spunea domnul Popescu, n-am profitat de moment. Evident că n-am profitat de moment, pentru că, iată, rapoarte despre ce s-a întâmplat în România au americanii, au alții, numai noi n-avem”, a spus Coșarcă.

Dan Andronic a completat această idee, explicând că raportul este invocat în mod repetat în dezbaterea publică, indiferent de caracterul său provizoriu sau de contextul politic american în care a fost redactat. Jurnalistul a subliniat că România este menționată de 113 ori în document, un detaliu care nu poate fi ignorat în analiza percepției externe.

„Totul se consumă mult mai rapid. Deci noi suntem totuși într-o situație situație în care există o traumă la nivelul societății, anularea alegerilor prezidențiale a fost o traumă și se manifestă ca atare, iar din când în când apar argumente pentru cei care spun că anularea legilor prezidențiale a fost o lovitură de stat. Deci ceea ce vedem acum, oricât am explicat noi dumneavoastră, că e interim staff report, că e Jim Jordan, îl apără pe Elon Musk și așa mai departe”, a spus analistul politic Dan Andronic.

Discuția a evidențiat și lipsa unui raport oficial românesc care să clarifice situația, aspect considerat relevant în contextul în care informațiile despre România circulă în mediul internațional fără o poziție fermă din partea autorităților de la București.