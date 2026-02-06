Raportul Comisiei Juridice din SUA invocă date ale TikTok despre campania prezidențială din România, 2024
În cadrul podcastului „7×7”, publicat vineri, 6 februarie 2026, pe canalul de YouTube „HAI România!”, Dan Andronic și Radu Coșarcă au discutat despre raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din Statele Unite și impactul său asupra României. Andronic a propus să treacă la subiecte mai serioase, menționând raportul, iar Coșarcă a remarcat că, în sfârșit, România se află în prim-planul actualității internaționale.
Andronic a precizat că a publicat un articol explicativ despre ce s-a întâmplat după momentul de vârf al raportului subcomisiei, iar Coșarcă a explicat că, în SUA, comisiile Congresului sunt reprezentate doar de două partide și că raportul discutat era unul al republicanilor, denumit „Majority Staff Report”, în timp ce un eventual raport paralel al democraților ar fi fost considerat „Minority Report”. El a subliniat că astfel de rapoarte preliminare reprezintă opiniile unui grup și urmează să fie integrate ulterior.
Andronic a comparat situația cu comisiile parlamentare românești, menționând Comisia de Anchetare a Evenimentelor din Decembrie 1989, unde existau rapoarte distincte ale majorității și opoziției. Coșarcă a clarificat însă că raportul republican nu fusese votat și reprezenta doar părerea unui grup, menționând că acesta citează parțial un raport al companiei TikTok despre închiderea a 100 de conturi rusești și a altor 27.000 de „cupluri” suspecte.
Dan Andronic: – Haideți să vedem, hai să trecem și la lucruri serioase, dacă mai există lucruri serioase care să ne afecteze… Raportul Comisiei Juridice.
Radu Coșarcă: – România, în sfârșit, în prim planul actualității internaționale!
Dan Andronic: – Da, în sfârșit: turul 2 înapoi. Eu am publicat, azi, un articol, nu cred că l-ai văzut… Am pus explicația a ceea ce s-a întâmplat după acel moment de vârf, pentru că momentul de vârf a fost într-adevăr cel cu raportul subcomisiei…
Radu Coșarcă: – Nu, stai un pic, să precizăm că e foarte interesant. În America, sunt doar două partide. Deci, în orice comisie a Congresului sunt reprezentate doar două partide.
Dan Andronic: – Comisia asta e condusă de un republican.
Radu Coșarcă: – Deci, raportul e făcut de partea republicană din comisie. De aceea, se mai numește și Majority Staff Report. Dacă democrații ar face un raport paralel, ar fi Minority Report. Deci, un raport al unei minorități este preliminar pentru că e o parte din deputați, din reprezentanți, au făcut raportul lor, ei urmează pe urmă să le mixeze.
Dan Andronic: – Am avut asta la fiecare comisie parlamentară, era Comisia de Anchetare a Evenimentelor din Decembrie 1989. Era un raport și era un alt raport al unui grup de obicei din Opoziție care spunea că nu vedem așa lucrurile.
Radu Coșarcă: – Da, numai că atunci, Dane, tu vorbești… era un raport al Comisiei care se bucurase de votul majorității.
Dan Andronic: – Te-ai bucurat că vine turul 2 înapoi?
Radu Coșarcă: – Nu. Nu, nu, nu. Explic. În cazul ăsta, raportul care a fost prezentat de către republicani nu a fost votat. Este raportul, este părerea unui grup.
Dan Andronic: – Dar asta nu înseamnă că nu are o doză de veridicitate, nu?
Radu Coșarcă: – Orice are o duză de veridicitate, dar nu foarte multă în cazul lui pentru că, de fapt, citează parțial raportul TikTok. Companiei TikTok i s-a cerut un raport privind întâmplările din timpul campaniei electorale în România. Sigur că TikTok a avut rezervele proprii și nu și-a pus cenușă în cap, dar în raportul TikTok se precizează faptul că au fost închise 100 de conturi create de celebre companii din Rusia care cu asta se ocupă. Și încă 27.000 de cupluri.
Documentul Comisiei Juridice reflectă conflictul ideologic din SUA
În discuție, Coșarcă a afirmat că scopul său este să se afle adevărul pentru poporul român, indiferent de opțiunea politică a fiecăruia în alegerile din decembrie 2024, subliniind importanța unui raport complet și veridic. Andronic a recunoscut că, dacă s-a produs o manipulare, este esențial să fie cunoscută, astfel încât cei care au crezut în ea să poată să își revizuiască poziția.
Coșarcă a explicat că raportul din SUA nu viza direct România sau alegerile românești, ci reflecta un conflict ideologic între ultraconservatorii de dreapta din mișcarea MAGA și doctrina Uniunii Europene, subliniind criticile americane la adresa Europei privind productivitatea și modul de lucru. El a mai spus că impactul asupra României a fost mare pentru că raportul a fost emis de Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, una dintre cele mai puternice comisii americane, care verifică corectitudinea documentelor.
În final, Coșarcă a precizat că raportul poate fi privit și ca un atac indirect al SUA asupra Comisiei Europene, care a sancționat mari companii americane, printre care platforma X (fostul Twitter), importantă pentru comunicarea mișcării MAGA, și a menționat implicarea lui Elon Musk în susținerea acestei mișcări.
Dan Andronic: – Deci, tu nu vrei turul 2 înapoi?
Radu Coșarcă: – Nu, în niciun caz. Eu ce vreau? Vreau să se afle adevărul și vreau să mai spun ceva. Eu cred că mult mai important decât pentru poporul american este poporul român. Eu cred că poporul român merită adevăratul raport despre ce s-a întâmplat în decembrie 2024. Și pentru poporul român pledez. Cred că, indiferent, cu cine ai votat, dacă ai votat cu Georgescu sau contra lui Georgescu, ai același drept să afli adevărul pentru că dacă a fost o manipulare, a fost atacată democrația. Nu contează dacă ești pro sau contra Georgescu.
Dan Andronic: – Dacă a fost o manipulare, în primul rând, aș vrea să știu pentru că sunt unul din cei care a crezut în manipularea aia și dacă e așa ceva… trebuie să zic „Dom’le, îmi cer scuze.”
Radu Coșarcă: – Atunci sigur că discutăm despre consecințe, dar avem nevoie de acest raport. Raportul din Statele Unite nu era nicidecum despre România, nu era nicidecum despre alegerile de la noi.
Este vorba de două conflicte. Un conflict ideologic între ultraconservatorii populiști de dreapta din America, conduși de mișcarea MAGA, în fruntea căreia s-a pus Donald Trump, MAGA în semnând „Make America Great Again”, și e vorba de un nucleu foarte dur din Partidul Republican, nici măcar tot Partidul Republican nu susține această mișcare, care se luptă cu ideologia, doctrina Uniunii Europene.
Și americanii, în general, ne acuză pe noi europenii că o ducem prea bine, că suntem prea liniștiți, că nu muncim destul, că avem concedii interminabile. Ei, în general, luându-și concedii de 5, 6, 7 zile și acelea neplătite. În Europa, știm bine, avem două, trei luni de zile libere cu sâmbete, duminici, zile oficiale, concedii și ei ne acuză că nu muncim și de aceea nu avem productivitate.
Dan Andronic: – Dar impactul a fost foarte puternic în România. De ce? Pentru că era Comisia Juridică. Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților e una din cele mai puternice comisii din Statele Unite.
Radu Coșarcă: – E comisia care, în orice Parlament, trebuie să-și dea visa pe orice document, pe orice lege și așa mai departe. E cea care dă girul corectitudinii documentelor.
Dar să mai spunem că, de fapt, este un atac al Statelor Unite la adresa Comisiei Europene care a penalizat, a sancționat cele mai mari companii americane. Cele mai mari companii americane sunt platformele de rețele sociale. Cea mai sancționată platformă a fost X, fostul Twitter. X este sancționată în momentul ăsta cu 6% din cifră. Încă nu i-a plătit, dar are 6%.
X e mai importantă decât Meta din punctul de vedere a lui MAGA pentru că X este vehiculul de comunicare al mișcării MAGA. Și atunci dacă Elon Musk se întoarce către MAGA și spune „Fraților, eu aș comunica toate teoriile voastre, dar iată, am pierdut sute de milioane.” sau poate miliarde…. „Faceți ceva pentru mine în sensul ăsta.”
