În cadrul podcastului „7×7”, publicat vineri, 6 februarie 2026, pe canalul de YouTube „HAI România!”, Dan Andronic și Radu Coșarcă au discutat despre raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din Statele Unite și impactul său asupra României. Andronic a propus să treacă la subiecte mai serioase, menționând raportul, iar Coșarcă a remarcat că, în sfârșit, România se află în prim-planul actualității internaționale.

Andronic a precizat că a publicat un articol explicativ despre ce s-a întâmplat după momentul de vârf al raportului subcomisiei, iar Coșarcă a explicat că, în SUA, comisiile Congresului sunt reprezentate doar de două partide și că raportul discutat era unul al republicanilor, denumit „Majority Staff Report”, în timp ce un eventual raport paralel al democraților ar fi fost considerat „Minority Report”. El a subliniat că astfel de rapoarte preliminare reprezintă opiniile unui grup și urmează să fie integrate ulterior.

Andronic a comparat situația cu comisiile parlamentare românești, menționând Comisia de Anchetare a Evenimentelor din Decembrie 1989, unde existau rapoarte distincte ale majorității și opoziției. Coșarcă a clarificat însă că raportul republican nu fusese votat și reprezenta doar părerea unui grup, menționând că acesta citează parțial un raport al companiei TikTok despre închiderea a 100 de conturi rusești și a altor 27.000 de „cupluri” suspecte.

Dan Andronic: – Haideți să vedem, hai să trecem și la lucruri serioase, dacă mai există lucruri serioase care să ne afecteze… Raportul Comisiei Juridice. Radu Coșarcă: – România, în sfârșit, în prim planul actualității internaționale! Dan Andronic: – Da, în sfârșit: turul 2 înapoi. Eu am publicat, azi, un articol, nu cred că l-ai văzut… Am pus explicația a ceea ce s-a întâmplat după acel moment de vârf, pentru că momentul de vârf a fost într-adevăr cel cu raportul subcomisiei… Radu Coșarcă: – Nu, stai un pic, să precizăm că e foarte interesant. În America, sunt doar două partide. Deci, în orice comisie a Congresului sunt reprezentate doar două partide. Dan Andronic: – Comisia asta e condusă de un republican. Radu Coșarcă: – Deci, raportul e făcut de partea republicană din comisie. De aceea, se mai numește și Majority Staff Report. Dacă democrații ar face un raport paralel, ar fi Minority Report. Deci, un raport al unei minorități este preliminar pentru că e o parte din deputați, din reprezentanți, au făcut raportul lor, ei urmează pe urmă să le mixeze. Dan Andronic: – Am avut asta la fiecare comisie parlamentară, era Comisia de Anchetare a Evenimentelor din Decembrie 1989. Era un raport și era un alt raport al unui grup de obicei din Opoziție care spunea că nu vedem așa lucrurile. Radu Coșarcă: – Da, numai că atunci, Dane, tu vorbești… era un raport al Comisiei care se bucurase de votul majorității. Dan Andronic: – Te-ai bucurat că vine turul 2 înapoi? Radu Coșarcă: – Nu. Nu, nu, nu. Explic. În cazul ăsta, raportul care a fost prezentat de către republicani nu a fost votat. Este raportul, este părerea unui grup. Dan Andronic: – Dar asta nu înseamnă că nu are o doză de veridicitate, nu? Radu Coșarcă: – Orice are o duză de veridicitate, dar nu foarte multă în cazul lui pentru că, de fapt, citează parțial raportul TikTok. Companiei TikTok i s-a cerut un raport privind întâmplările din timpul campaniei electorale în România. Sigur că TikTok a avut rezervele proprii și nu și-a pus cenușă în cap, dar în raportul TikTok se precizează faptul că au fost închise 100 de conturi create de celebre companii din Rusia care cu asta se ocupă. Și încă 27.000 de cupluri.

În discuție, Coșarcă a afirmat că scopul său este să se afle adevărul pentru poporul român, indiferent de opțiunea politică a fiecăruia în alegerile din decembrie 2024, subliniind importanța unui raport complet și veridic. Andronic a recunoscut că, dacă s-a produs o manipulare, este esențial să fie cunoscută, astfel încât cei care au crezut în ea să poată să își revizuiască poziția.

Coșarcă a explicat că raportul din SUA nu viza direct România sau alegerile românești, ci reflecta un conflict ideologic între ultraconservatorii de dreapta din mișcarea MAGA și doctrina Uniunii Europene, subliniind criticile americane la adresa Europei privind productivitatea și modul de lucru. El a mai spus că impactul asupra României a fost mare pentru că raportul a fost emis de Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, una dintre cele mai puternice comisii americane, care verifică corectitudinea documentelor.

În final, Coșarcă a precizat că raportul poate fi privit și ca un atac indirect al SUA asupra Comisiei Europene, care a sancționat mari companii americane, printre care platforma X (fostul Twitter), importantă pentru comunicarea mișcării MAGA, și a menționat implicarea lui Elon Musk în susținerea acestei mișcări.