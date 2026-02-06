Jurnaliștii Radu Coșarcă și Dan Andronic au analizat așa-numita „taxă Bolojan”, măsură care a stârnit reacții puternice în mediul online și a generat nemulțumiri semnificative în rândul contribuabililor. Nemulțumirea publică este vizibilă inclusiv pe TikTok, unde numeroase reacții virale au criticat impactul acestei taxe asupra comerțului electronic și a costurilor suportate de populație.

Pentru a susține analiza, Dan Andronic a prezentat în podcastul de pe canalul de YouTube „HAI România!”o serie de date concrete privind evoluția traficului de colete. În ianuarie 2025, numărul coletelor era de aproximativ 47.000 pe lună. În august, volumul a crescut brusc la 600.000 de colete, iar în septembrie a ajuns la 1.300.000.

Tendința ascendentă a continuat în octombrie, cu 1.900.000 de colete, aproape două milioane, iar în noiembrie s-a atins un vârf de 3.400.000 de colete. Pentru luna decembrie nu există date oficiale, însă, având în vedere perioada sărbătorilor de iarnă, se presupune că volumul a depășit pragul de 4 milioane de colete, pe fondul cumpărăturilor online specifice Crăciunului.

Începând cu 1 ianuarie 2026, odată cu introducerea taxei Bolojan, în valoare de 25 de lei per colet, traficul de colete s-a prăbușit până la nivelul din luna august. Impactul nu s-a resimțit doar în zona de e-commerce, ci și în transportul aerian. Dacă în luna noiembrie existau aproximativ 350 de zboruri pe lună, ulterior numărul acestora a scăzut la 140. Din totalul celor 350 de zboruri, peste 80% erau dedicate comerțului electronic.

„Vreau să prezint niște cifre, ca să existe o dimensiune a lucrurilor pe care le discutăm. Deci, în ianuarie 2025 aveam 47 de mii de colete pe lună. August a sărit la 600 de mii, septembrie 1.300.000, octombrie 1.900.000, aproape 2 milioane, noiembrie, vârf, 3.400.000. Nu avem datele din decembrie. De la 1 ianuarie 2026 apare taxa Bolojan de 25 de lei per colet, iar traficul de colete se prăbușește la nivelul lui august. Nu numai acest e-commerce, ci și numărul de zboruri, de la 350 de zboruri, câte au fost în luna noiembrie… Repet, nu luna decembrie, care bănuiesc că au fost și mai multe. Știți că toată lumea cumpără de Crăciun diverse lucruri de pe site-uri, ca să-și bucure ochiul și apropiații. Să presupunem că au fost peste 4 milioane de colete. De la 350 de zboruri pe lună, s-a ajuns la 140 de zboruri. Din astea 350 de zboruri, peste 80% erau pe zona de e-commerce. Eu nu vreau să spun mai mult decât să vedeți aceste cifre și să trageți singuri concluzia dacă este un fonfleu. Dacă credeți în continuare că este un fonfleu, vă mai dau un element. Italia a făcut aceași mișcare deșteaptă ca și România, de la 1 ianuarie 2026 a introdus o taxă de 2 euro, ăia au fost mai modești. Cred că nici nu aveau nevoile lui Bolojan. 2 euro au introdus pe colet, s-a prăbușit și la ei traficul și atunci au renunțat. De fapt, nu au renunțat, ci au amânat pentru 1 iulie 2026, când la nivelul întregii Uniuni Europene se va aplica o taxă de 3 euro”, a subliniat Dan Andronic.

Radu Coșarcă a completat analiza, atrăgând atenția că, dincolo de pachete, taxe și vamă, țara gazdă are de câștigat și din alte perspective economice generate de aceste zboruri.

„Să menționăm că din toate zborurile pe care le menționai, de fapt, țara gazdă are de câștigat dincolo de pachete, taxe, vamă”, a subliniat Radu Coșarcă.

În opinia lui Dan Andronic, ignorarea acestor realități economice nu face decât să accentueze ridicolul situației. Ideea că traficul ar rămâne neschimbat, în condițiile în care furnizorii sunt obligați să suporte costuri suplimentare de câțiva euro per colet, este lipsită de logică economică.

El a concluzionat că guvernul Bolojan a luat o decizie fără un studiu de fezabilitate, dintr-o abordare pe care a caracterizat-o drept lipsită de viziune și marcată de lăcomie.

„Săptămâna trecută, am comandat și eu pe unul din site-urile astea chinezești ca să văd cum vin. Vă dau vestea bună că am comandat de aproape 200 de lei, am zis să depășesc limita aia unde dădeau ei transport gratuit. Ce-au făcut? Mi-au împărțit în două colete și mi-au dat transport gratuit pentru amândouă. (…) E genul de situație în care să negi o realitate, nu face altceva decât te adâncește și mai tare în ridicol. Să presupui că traficul rămâne constant, în contextul în care tu îi spui chinezului să mai dea 5 euro, este stupid și lipsit de logică economică. Astea sunt cifrele, asta s-a întâmplat. După părerea mea, guvernul Bolojan a luat o decizie fără să se gândească, fără să aibă niciun studiu de fezabilitate, cu lăcomie. De la 1 iulie 2026, intră în vigoare taxa de 3 euro, noi am vrut 5”, a completat Dan Andronic.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.