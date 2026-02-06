Într-o intervenție publică pe rețelele de socializare, Călin Georgescu a afirmat că actualul model economic trebuie schimbat din temelii. Potrivit acestuia, România ar trebui să stimuleze producția internă și să reducă semnificativ povara fiscală asupra celor care creează valoare în economie.

Georgescu a susținut că taxarea ridicată descurajează inițiativa și menține dependența de importuri, în detrimentul resurselor proprii ale țării.

Liderul suveranist a pledat pentru un regim fiscal mult mai permisiv pentru producători, afirmând explicit:

„Taxe mici sau deloc pentru cei care produc din resursele țării, pentru binele țării. România trebuie să producă, nu să consume ce produc alții”.

Declarația a fost făcută pe fondul nemulțumirilor exprimate de micii antreprenori, angajații cu venituri reduse și reprezentanții mediului de afaceri, care reclamă o presiune fiscală în creștere și lipsa unor măsuri de stimulare a producției interne.

Mesajul lui Călin Georgescu apare într-un moment în care noile măsuri fiscale au generat reacții negative în mai multe sectoare economice. Criticii acestor politici susțin că majorarea taxelor afectează competitivitatea firmelor românești și reduce capacitatea economiei de a crea locuri de muncă stabile.

În acest context, apelul la reducerea taxării este prezentat de Georgescu ca o soluție pentru relansarea producției și pentru diminuarea dependenței de importuri.

Pe lângă mesajele transmise pe teme economice, Călin Georgescu se află în prezent sub incidența unei măsuri preventive dispuse de instanță. Acesta este plasat sub control judiciar într-un dosar în care este judecat pentru propagandă legionară, măsură care îi impune respectarea unor obligații stabilite de organele judiciare pe durata procesului.

Instanța a analizat recent legalitatea și temeinicia controlului judiciar și a decis menținerea acestei măsuri, respingând solicitarea de revocare formulată de apărare. Judecătorii au apreciat că, în acest stadiu al procedurii, condițiile care au stat la baza instituirii controlului judiciar rămân valabile, fiind necesară continuarea supravegherii judiciare.

„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin, prin ordonanţa nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a fost modificată ulterior. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare”, se arată în decizia instanței, care nu este definitivă.

Hotărârea poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare, iar soluția finală va fi stabilită de instanța superioară. Până la o eventuală modificare a situației juridice, măsura controlului judiciar rămâne în vigoare.