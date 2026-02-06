În documentul transmis președintei CCR, premierul explică faptul că evaluarea Comisiei Europene asupra Jalonului 215 – referitor la reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale – este una negativă, pe baza informațiilor disponibile în prezent. Curtea Constituțională urmează să se pronunțe pe acest subiect la data de 11 februarie.

„Totuşi, Comisia nu va transmite o scrisoare oficială de informare privind rezultatele evaluării înainte de data de 11 februarie 2026. De asemenea, Comisia va transmite aceste informaţii public doar după această dată, urmând să ia o decizie definitivă pe baza informaţiilor transmise de către autorităţile române”, precizează premierul în scrisoare.

În adresarea către CCR, Ilie Bolojan face referire explicită la dosarul aflat pe rolul Curții, formulat de Înalta Curte de Casație și Justiție, privind legea de modificare a pensiilor de serviciu, adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului în Parlament.

„Având în vedere existenţa pe rolul Curţii Constituţionale a României a Dosarului nr. 4848A/2025 privind soluţionarea sesizării de neconstituţionalitate formulate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului la data de 2 decembrie 2025, vă aduc la cunoştinţă următoarele aspecte legate de îndeplinirea Jalonului nr. 215 – Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale, din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă”, transmite premierul.

Potrivit lui Ilie Bolojan, în urma unei reuniuni oficiale desfășurate la 30 ianuarie 2026 între reprezentanții Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și cei ai Reform and Investment Task Force din cadrul Comisiei Europene, ministrului Dragoș Pîslaru i s-a comunicat poziția clară a Comisiei.

„Pe baza informaţiilor existente la acest moment, Comisia consideră neîndeplinit Jalonul nr. 215, având ca efect pierderea de către România a sumei de 231 milioane de euro”, a fost mesajul transmis părții române.

Premierul arată că a informat CCR și din perspectiva obligațiilor constituționale ale statului român în raport cu Uniunea Europeană, făcând trimitere la articolul 148, alineatul 4, din Constituție.

Articolul invocat prevede: „Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile alineatului 2”.

Alineatul 2 stabilește prioritatea dreptului european în fața legislației interne, cu respectarea actului de aderare.

Într-o conferință de presă susținută miercuri seară, premierul a reiterat riscurile financiare majore pentru România și a anunțat explicit că va informa CCR asupra consecințelor unei eventuale amânări.

„În momentul de faţă, Comisia consideră că acest jalon nu este îndeplinit, deci ideea că jalonul ar fi îndeplinit este falsă, şi mâine voi informa Curtea Constituţională asupra consecinţelor amânării unor decizii”, a declarat Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Șeful Executivului a subliniat că blocajul pe jalonul pensiilor magistraților poate afecta semnificativ capacitatea României de a accesa fonduri europene esențiale.

„În condiţiile în care nu se va lua o decizie şi se va merge din nou pe amânare, probabilitatea să pierdem aceşti bani este foarte mare”, a avertizat premierul, adăugând că România are de încasat 2,6 miliarde de euro prin PNRR.

Potrivit acestuia, deblocarea fondurilor este crucială pentru plata la timp a constructorilor și pentru menținerea unui ritm susținut al investițiilor publice.