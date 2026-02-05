Profesorul de economie Cristian Păun a avertizat că noul mecanism de „preț administrat” la gaze naturale, anunțat de premierul Ilie Bolojan, riscă să prelungească o schemă costisitoare pentru bugetul de stat și să amâne liberalizarea reală a pieței energetice. În opinia economistului, măsura poate menține artificial prețurile la un nivel care nu reflectă costurile reale, cu efecte negative atât asupra finanțelor publice, cât și asupra investițiilor din sector.

Într-o intervenție la Digi24, Cristian Păun a explicat că prețul gazelor nu este nici în prezent unul cu adevărat liber, întrucât statul continuă să intervină masiv prin mecanisme de reglementare.

Potrivit acestuia, menținerea unui control generalizat al prețurilor înseamnă, în realitate, subvenții plătite din deficit bugetar și datorie publică, inclusiv pentru consumatori care au capacitatea financiară de a achita prețul integral al gazelor.

Declarațiile economistului vin în contextul în care premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri seară, o serie de măsuri ce urmează să fie aprobate în următoarele ședințe de Guvern. Printre acestea se numără renunțarea treptată la plafonarea prețului la gaze și introducerea unui preț administrat, aplicat de la producător până la consumatorul final.

Premierul a precizat că Executivul are în vedere o perioadă tranzitorie cuprinsă între 1 aprilie 2026 și 31 martie 2027. În acest interval, prețul gazelor pentru consumatorii casnici nu va mai fi plafonat, însă va fi administrat pe întreg lanțul de aprovizionare. Măsura va fi aplicată tuturor consumatorilor casnici, precum și CET-urilor, pentru cantitatea de gaze utilizată la producerea energiei termice, în timp ce pentru restul activităților economice plafonarea va fi eliminată complet.

Cristian Păun a atras atenția că atât piața gazelor, cât și cea a energiei electrice sunt în continuare dominate de stat, prin companiile aflate sub control guvernamental. Economistul a explicat că existența unei autorități care reglementează numeroase elemente de cost face ca prețul să nu fie unul cu adevărat liber.

În opinia sa, o liberalizare reală ar presupune existența mai multor jucători și o concurență autentică, condiții care nu sunt îndeplinite în prezent, mai ales în zona de producție, unde companiile de stat au un rol dominant și sunt coordonate politic.

„Prețul nu este liber. Avem o autoritate care reglementează multe elemente de cost. Ca piața să fie cu adevărat liberalizată, ar trebui să existe mulți jucători și o concurență reală. În producție, însă, domină companiile de stat, coordonate politic”, a afirmat Cristian Păun.

Profesorul a subliniat că menținerea unui preț administrat trebuie făcută cu mare atenție, deoarece riscă să genereze pierderi semnificative în sectorul gazelor.

El a susținut că, dacă obiectivul este liberalizarea, discuția trebuie să includă privatizarea și listarea la bursă a companiilor energetice, cu o deschidere mai mare către fondurile de pensii Pilon II.

În acest context, Cristian Păun a menționat inclusiv Romgaz, dar și alte companii implicate în producția, distribuția și transportul gazelor.

Economistul a avertizat că aceste companii trebuie să rămână solide financiar, mai ales pentru a putea susține investițiile necesare exploatării gazelor din Marea Neagră.

În caz contrar, împovărarea lor cu pierderi ar putea reduce drastic capacitatea de investiții, exact într-un moment strategic pentru securitatea energetică a României.

„Dacă vrem liberalizare, trebuie să vorbim de privatizare și de listare. Mai mult listat pe bursă, mai mult către fondurile de pensii Pilon II, inclusiv din Romgaz, de ce nu chiar din Distrigaz și din toate companiile care produc, distribuie și transportă gazul în România. Avem nevoie de aceste companii să fie solide financiar, mai ales pentru a putea investi în exploatarea gazelor din Marea Neagră. Dacă le împovărăm cu pierderi, riscăm să le tăiem exact capacitatea de investiții”, spune profesorul de economie.

Referindu-se la îngrijorările consumatorilor, apărute în contextul unor oferte din piață care indicau posibile scumpiri de până la 30%, Cristian Păun a explicat că menținerea actualei scheme echivalează cu o subvenționare generalizată a prețului.

Potrivit acestuia, statul ajunge să suporte o parte din cost prin buget, pe deficit și datorie, ceea ce face măsura nesustenabilă pe termen lung.

Economistul a susținut că ar fi fost necesară definirea clară a consumatorului vulnerabil și acordarea sprijinului exclusiv către această categorie.

„Statul suportă o parte din preț prin buget, pe deficit și pe datorie. Este o măsură păguboasă. Ar fi trebuit definit foarte clar consumatorul vulnerabil și ajutat doar acesta”, a afirmat Cristian Păun.

În forma actuală, a arătat el, de prețurile subvenționate beneficiază inclusiv persoane cu venituri ridicate.

„Sunt oameni cu venituri mari sau cu case de vacanță care beneficiază de preț subvenționat. Nu este corect și nici sustenabil”, a adăugat profesorul de economie.

Cristian Păun a sugerat, totodată, că decizia de a continua o formă de control al prețurilor este influențată de presiuni politice din interiorul coaliției de guvernare.

În opinia sa, o liberalizare însoțită de ajutoare țintite ar fi fost soluția optimă, însă presiunile politice, în special din partea PSD, ar fi contribuit la menținerea actualei abordări.