Supranumită adesea Brigitte Bardot a Cehiei datorită frumuseții sale, Jana Brejchova a fost una dintre marile vedete ale cinematografiei din spațiul cehoslovac. Între anii 1958 și 1962, actrița a fost căsătorită cu regizorul și actorul Milos Forman, care avea să devină ulterior un nume de referință la Hollywood, câștigând două premii Oscar. În familie, talentul artistic nu a fost singular: sora sa mai mică, Hana, decedată în urmă cu mai puțin de doi ani, a fost la rândul ei o actriță cunoscută.

Jana Brejchova s-a născut la 20 ianuarie 1940, în Praga ocupată de naziști, într-o familie numeroasă, cu opt copii. A intrat în lumea filmului de la o vârstă foarte fragedă, obținând primul rol la doar 13 ani. Adevăratul succes a venit însă mai târziu, odată cu interpretarea elevei Jana în filmul Higher Principle, o producție care abordează teroarea ocupației naziste din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Pentru acest rol, actrița a fost recompensată cu un premiu de interpretare la Festivalul de Film de la Locarno.

Cariera sa a depășit granițele Cehoslovaciei. Jana Brejchova a jucat și în Germania, inclusiv în lungmetrajul antifascist The House in Karp Lane, lansat în 1965. În țara natală, a devenit extrem de îndrăgită datorită rolului principal din serialul TV fantasy pentru copii Arabela, cunoscut și sub titlurile Arabela, prințesa sau Povestea inelului magic. În această producție, actrița a interpretat rolul Reginei din Ținutul Poveștilor, mama prințesei Arabela și soția Regelui Hyacint, conducătorii unei lumi magice populate de personaje de basm.

De-a lungul carierei sale, Jana Brejchova a abordat și roluri cu puternică încărcătură emoțională. Printre acestea se numără apariția alături de fiica sa, Tereza Brodska, într-o dramă psihologică care explorează relația dintre mamă și copil.

Pentru contribuția sa remarcabilă la cinematografie, actrița a fost distinsă cu numeroase premii și distincții, printre care Medalia de Merit a Republicii Cehe și Bohemian Lion, unul dintre cele mai importante premii cinematografice cehe, acordat pentru întreaga carieră. Jana Brejchova rămâne o figură emblematică a filmului și televiziunii cehe, cu un impact durabil asupra mai multor generații de spectatori.