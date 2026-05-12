Declarațiile au fost făcute de Ursula von der Leyen la summitul european privind inteligența artificială și protecția copiilor, desfășurat la Copenhaga. Președinta Comisiei Europene a explicat că un grup independent de experți analizează în prezent măsurile necesare pentru protejarea minorilor online, iar concluziile ar urma să fie prezentate până în luna iulie.

În funcție de aceste rezultate, Comisia Europeană ar putea propune o legislație nouă chiar în această vară.

Președinta Comisiei Europene a afirmat că discuția despre o vârstă minimă pentru accesul la rețelele sociale nu mai poate fi ignorată. Ea a vorbit despre ideea unui „social media delay”, adică o amânare a accesului copiilor la aceste platforme până la o anumită vârstă.

Von der Leyen a subliniat că problema nu este dacă tinerii ar trebui să aibă acces la social media, ci dacă social media ar trebui să aibă acces la tineri. Ea a spus că este nevoie ca „copilăria trebuie redată copiilor”.

„Vedem viteza fulgerătoare cu care tehnologia avansează și modul în care pătrunde în fiecare colț al copilăriei și adolescenței”, a spus ea.

Unul dintre cele mai dificile puncte rămâne verificarea vârstei utilizatorilor. Bruxelles-ul lucrează la o aplicație europeană de verificare a vârstei, inspirată de modelul certificatului digital COVID, care ar urma să fie folosită pentru a confirma dacă un utilizator are vârsta minimă necesară, transmite BBC.

Danemarca, Franța, Spania și alte state membre susțin introducerea unor limite clare de vârstă. Franța vrea să interzică accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, cu aplicare posibilă din septembrie.

În Spania există planuri pentru interzicerea accesului sub 16 ani, în special pentru combaterea dependenței digitale, a expunerii la pornografie și a conținutului periculos.

Germania analizează o interdicție pentru copiii sub 14 ani și restricții suplimentare până la 16 ani, inclusiv eliminarea algoritmilor considerați adictivi și crearea unor versiuni mai sigure pentru adolescenți.

Norvegia vrea să introducă până la finalul anului 2026 o interdicție strictă pentru cei sub 16 ani, iar Portugalia cere deja acordul părinților pentru utilizatorii între 13 și 16 ani.

Australia a devenit prima țară din lume care a introdus o interdicție pentru utilizatorii sub 16 ani încă din decembrie anul trecut, iar alte state precum Noua Zeelandă, India și Malaezia analizează măsuri similare.

În paralel, Comisia Europeană continuă investigațiile împotriva marilor platforme. Meta a fost deja criticată pentru faptul că Facebook și Instagram nu au reușit să țină utilizatorii sub 13 ani în afara platformelor, iar TikTok este vizat pentru designul considerat prea adictiv pentru minori.