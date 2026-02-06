Mai multe drumuri naționale din județul Timiș, în apropierea frontierei cu Serbia, au fost dotate cu indicatoare care avertizează șoferii și pasagerii asupra riscului de roaming involuntar, a anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara pe Facebook.

Potrivit instituției, telefoanele mobile se pot conecta automat la rețelele operatorilor din Serbia în anumite zone de graniță, unde semnalul din țara vecină este mai puternic decât cel al rețelelor românești. În aceste situații, utilizatorii pot acumula costuri suplimentare fără să fi părăsit efectiv teritoriul României.

Indicatoarele instalate în teren au rolul de a-i informa pe participanții la trafic despre acest fenomen și de a-i îndemna să ia măsuri preventive. Autoritățile recomandă verificarea setărilor telefonului, dezactivarea roamingului de date sau selectarea manuală a rețelei mobile pentru a evita facturi mai mari la telefon.

Conform DRDP Timișoara, panourile au fost deja amplasate sau urmează să fie montate pe mai multe artere naționale din zona de frontieră: DN 6 (Cenad – Sânnicolau Mare), DN 57 (Gherman – Jamu Mare – Lățunaș), DN 59A (Jimbolia – Cărpiniș), DN 59B (Cărpiniș – Iohanisfeld), DN 59C (Sânnicolau Mare – Jimbolia), DN 59D (Foeni), DN 59E (Lunga), DN 59F (Dudeștii Vechi – Sânnicolau Mare) și DN 59G (Dudeștii Vechi – Beba Veche).

Măsura vine în contextul în care fenomenul roamingului involuntar este frecvent în zonele apropiate de granițe și poate genera costuri semnificative pentru utilizatorii care nu își configurează corespunzător telefoanele mobile.

Fenomenul de roaming involuntar nu este nou și nu se limitează la județul Timiș. După reacțiile generate de postarea recentă privind indicatoarele montate în Timiș, numeroși cetățeni au semnalat situații similare în Clisura Dunării, una dintre zonele cu cele mai frecvente incidente de acest tip, a transmis Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara.

În județul Caraș-Severin, indicatoarele de avertizare privind riscul de roaming involuntar sunt instalate încă din anul trecut, pe drumurile naționale din zona Clisurii Dunării. Panourile au fost amplasate preventiv în sectoarele apropiate de frontieră, unde telefoanele mobile se pot conecta automat la rețelele din Serbia. Mai exact, acestea se găsesc pe DN 57, sectorul Cozla – Comorâște, și pe DN 57A, pe traseul Șușca – Divici – Baziaș – Socol.

DRDP Timișoara subliniază că interesul crescut al publicului față de indicatoarele din Timiș arată că multe persoane nu erau conștiente de existența acestor avertizări, deși ele sunt prezente de mai mult timp în mai multe zone de frontieră.

Rolul indicatoarelor este strict informativ: ele au scopul de a ajuta șoferii și turiștii să evite costuri neprevăzute, prin verificarea setărilor de roaming ale telefonului mobil înainte de a intra în zonele cu semnal puternic din Serbia.