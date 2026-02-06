În Bulgaria, benzina Euro 95 a avut cele mai mici valori dintre cele trei țări analizate pe aproape tot intervalul. În august 2025, prețul mediu era de aproximativ 1,22 euro pe litru. În primele săptămâni din februarie 2026, nivelul se menține foarte aproape de acest prag, cu variații minore de la o săptămână la alta.

Ungaria a avut prețuri mai ridicate decât Bulgaria, dar relativ stabile pe ansamblul perioadei. În a doua parte a verii și în toamnă, benzina s-a situat în jurul valorii de 1,46–1,48 euro pe litru. La început de februarie 2026, prețul este apropiat de nivelurile din lunile precedente, fără o creștere accentuată față de finalul lui 2025.

România se diferențiază printr-o evoluție mai vizibilă spre finalul intervalului, potrivit buletinului Comisiei Europene. În august 2025, benzina Euro 95 avea un preț mediu de aproximativ 1,47 euro pe litru. După o perioadă relativ stabilă în toamnă, la începutul lui 2026 apare o creștere progresivă. În primele zile din februarie 2026, prețul ajunge la aproximativ 1,53 euro pe litru, cel mai ridicat nivel din intervalul analizat.

Pentru motorină, Bulgaria rămâne și aici statul cu cele mai mici prețuri. În august 2025, nivelul mediu era în jur de 1,21 euro pe litru. La început de februarie 2026, motorina se află la valori similare, cu variații reduse pe parcursul celor șase luni.

Ungaria se poziționează peste Bulgaria, cu o ușoară tendință de creștere în a doua parte a intervalului. În august 2025, motorina era în jur de 1,49 euro pe litru. În primele săptămâni din februarie 2026, prețul se apropie de 1,51 euro pe litru, ceea ce indică o creștere moderată pe parcursul semestrului analizat.

Pe de altă parte, România are cea mai pronunțată evoluție la motorină. În august 2025, prețul mediu era de aproximativ 1,52 euro pe litru. La începutul lunii ianuarie 2026 apare un minim temporar, după care urmează mai multe scumpiri succesive. În februarie 2026, motorina ajunge la aproximativ 1,59 euro pe litru, cel mai ridicat nivel dintre cele trei țări analizate.

Privite comparativ, datele arată trei modele distincte. În timp ce Bulgaria are prețuri constant mai mici la benzină și motorină, cu variații reduse în timp, Ungaria se situează, în general, între Bulgaria și România, cu oscilații moderate, mai vizibile la motorină decât la benzină.

Pe de altă parte, România este singura dintre cele trei țări unde se observă o creștere clară spre finalul perioadei, atât la benzină, cât și la motorină. În datele săptămânale, începutul lui 2026 marchează un punct de inflexiune, urmat de scumpiri succesive până la începutul lunii februarie.

De menționat că, evoluțiile coincid cu modificări fiscale aplicate de la 1 ianuarie 2026. În cazul României, de la 1 ianuarie 2026 au fost aplicate noi niveluri ale accizelor la carburanți, stabilite prin legislația fiscală națională. Aceste ajustări sunt incluse integral în prețurile de consum raportate către Comisia Europeană. În seriile săptămânale, acest lucru se vede printr-o diferență de nivel între finalul lunii decembrie 2025 și primele săptămâni din ianuarie 2026.

Datele folosite provin din seriile săptămânale publicate în buletinul petrolier al Comisiei Europene, care include prețuri de consum pentru benzină și motorină, cu toate taxele incluse. Valorile sunt raportate în euro și sunt exprimate per litru.

Intervalul analizat acoperă aproximativ ultimele șase luni înainte de 6 februarie 2026, mai exact perioada august 2025 – începutul lunii februarie 2026. Sunt urmărite două tipuri de carburant standard la nivel european, benzina Euro 95 și motorina, fără diferențieri între rețele sau regiuni interne.