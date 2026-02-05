Din cauza frigului din ultima perioadă, există risc de polei pe șosele. Expertul în condus defensiv Sorin Ene atrage atenția că cele mai periculoase sunt porțiunile mici de drum înghețat. El oferă și mai multe recomandări pentru șoferi, atât pentru oraș, cât și pentru drumurile din afara localităților sau pentru cele montane.

Prima recomandare se referă chiar la decizia de a pleca la drum și la mijlocul de transport ales. Atunci când vremea este rea, el consideră că ar fi bine ca, în oraș, oamenii să lase mașina acasă și să folosească transportul în comun. Expertul spune că șoferii trebuie să fie foarte atenți în aceste condiții și recomandă ca, dacă nu este absolut necesar să plece cu mașina, să aleagă mijloacele de transport în comun.

Dacă totuși este nevoie să plece cu mașina personală, șoferii trebuie să fie foarte atenți, mai ales dimineața, când apare poleiul. El explică faptul că acest strat subțire de gheață este foarte periculos. Dacă viteza nu este adaptată la condițiile meteo și nu se păstrează o distanță suficientă față de mașina din față pentru a putea frâna în siguranță, pot apărea accidente.

În afara orașului, pe autostrăzi, expertul spune că cel mai mare risc apare pe poduri și pasaje. Acolo, la rosturile de dilatare, se formează polei din cauza diferențelor de temperatură dintre zi și noapte. Aceste porțiuni nu sunt foarte mari, dar tocmai de aceea sunt periculoase pentru că șoferii nu le consideră un risc important.

La viteze de peste 100 km/h, aceste zone pot deveni foarte periculoase, iar dacă mașina scapă de sub control, este foarte greu de redresat. Expertul subliniază că, în astfel de situații, mașina poate ajunge într-un punct în care devine aproape imposibil de controlat.

„Conducătorii auto trebuie să fie foarte atenți în aceste condiții de deplasare. Aș recomanda, în cazul în care nu este necesar să plece cu mașina de acasă, să folosească mijloacele de transport în comun. Cu atât mai mult la orele dimineții, avem acest strat de polei, care este extraordinar de periculos. Dacă nu adaptăm viteza la condițiile meteo, dacă nu păstrăm distanța în așa fel încât să avem o distanță tampon față de mașina din față, care să ne asigure o frânare eficientă, pot apărea accidente. La poduri, pasaje avem acele rosturi de dilatare unde, din cauza condensului (pentru că ziua avem temperaturi pozitive și noaptea negative), apare poleiul. Nu pe porțiuni foarte mari. Acesta este marele pericol, pentru că, în general, nefiind porțiuni mari de polei, conducătorii auto nu iau în considerare ca factor mare de risc. Autoturismul ajunge într-un punct în care este aproape imposibil de controlat”, declară Ene.

Pe drumurile de munte este nevoie de și mai multă atenție, mai ales în curbe. Expertul în condus defensiv spune că nu trebuie intrat cu viteză în viraje, mai ales pe vreme rece și cu polei. El explică faptul că șoferii ar trebui să încetinească din timp și să ia piciorul ușor de pe accelerație imediat ce văd indicatorul de curbă, deoarece aceste semne sunt puse tocmai pentru a avertiza asupra pericolului. Dacă se reduce viteza din timp și se abordează curba mai încet, chiar și în frână de motor, virajul poate fi luat în siguranță. De asemenea, expertul atrage atenția că nu trebuie virat agresiv, pentru că mașina poate derapa și poate pierde aderența.

El mai spune că și echipamentele de iarnă trebuie alese cu grijă. În zona Novaci–Rânca, turiștii pot fi opriți dacă nu sunt pregătiți pentru condițiile de iarnă. Atunci când ninge la Rânca, poliția rutieră poate bloca accesul spre stațiune pentru mașinile care nu au lanțuri de iarnă sau nu le au montate. Expertul explică faptul că aceste lanțuri trebuie cumpărate în funcție de dimensiunea anvelopelor și a jantelor, iar șoferii trebuie să se informeze înainte, ca să nu aibă surprize neplăcute sau să își strice vacanța.

Sorin Ene subliniază și regula de bază a condusului defensiv iarna: viteza trebuie adaptată la vreme, iar comenzile mașinii trebuie folosite lin, fără mișcări bruște. El explică faptul că nu este bine să se tragă brusc de volan, să se frâneze brusc sau să se facă manevre agresive.