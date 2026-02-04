Vehiculele electrice ar putea reprezenta cel mult 85% din vânzările de mașini noi din Uniunea Europeană după anul 2035, potrivit scenariilor luate în calcul la nivel comunitar, care vizează renunțarea la interdicția de facto a motoarelor cu ardere internă. Totuși, organizația de mediu Transport & Environment (T&E) avertizează, într-o analiză citată de Reuters, că ponderea reală a mașinilor electrice ar putea scădea chiar până la 50%

Potrivit T&E, propunerile analizate de Bruxelles ar reprezenta „cea mai mare retragere a UE” din politicile sale de mediu din ultimii ani. Uniunea Europeană ia în calcul o relaxare substanțială a regulilor privind vânzarea de autoturisme noi, ceea ce ar permite menținerea pe piață a motoarelor cu ardere internă și ar reduce ritmul electrificării.

În iarna anului 2025, Comisia Europeană a prezentat propuneri de modificare a regulamentelor privind emisiile de dioxid de carbon pentru autoturisme. Acestea păstrează obiectivul de reducere cu 90% a emisiilor față de nivelul de referință din 2021, dar introduc posibilitatea compensării emisiilor reziduale prin credite pentru oțel cu emisii reduse și prin utilizarea combustibililor regenerabili sustenabili, precum RFNBO și biocombustibilii avansați.

Comisia a transmis atunci că noile reguli ar permite mașinilor hibride, indiferent de tehnologie, să „joace un rol important după 2035”.

Organizația Transport & Environment consideră însă că aceste schimbări ar permite continuarea vânzărilor de vehicule cu emisii ridicate, într-un moment în care producătorii chinezi avansează rapid pe segmentul mașinilor electrice cu baterii.

Raportul T&E arată că, în funcție de strategiile producătorilor auto, după 2035 ar putea fi vândute între 5% și 50% de vehicule care nu sunt complet electrice, scenariul cel mai probabil indicând o pondere de aproximativ 15% pentru motoarele cu combustie internă și hibridele plug-in.

„În funcție de strategiile producătorilor, piața ar putea include în continuare atât mașini cu motoare clasice, cât și hibride plug-in cu autonomie extinsă”, arată organizația.

În plus, combinarea noilor reguli cu o eventuală prelungire a termenelor de conformare pentru țintele din 2030 ar putea duce la emisii de CO₂ cu circa 10% mai mari până în 2050, comparativ cu actualul cadru legislativ.

De cealaltă parte, Comisia Europeană susține că modificările ar sprijini în continuare tranziția către mobilitatea electrică și ar genera economii de aproximativ 2,1 miliarde de euro pentru industria auto în următorii trei ani. Aceste fonduri ar putea fi redirecționate către inovare și dezvoltarea de noi modele electrice.

Propunerile urmează să fie analizate de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene, ambele având drept de aprobare. T&E avertizează însă că, pe parcursul negocierilor politice, există riscul ca regulile să fie slăbite și mai mult, ceea ce ar putea afecta pe termen lung obiectivele climatice ale Uniunii Europene.