Executivul pregătește pentru anul 2026 măsuri de austeritate menite să reducă deficitul bugetar, iar printre programele afectate se numără Rabla și Casa Verde Fotovoltaice. Potrivit unor surse apropiate Guvernului, există discuții privind suspendarea totală a acestor scheme, pentru a elibera fonduri necesare altor priorități, arată sursele adevărul.ro.

În locul sprijinului pentru achiziția de autovehicule noi și instalarea de panouri fotovoltaice, fondurile ar putea fi direcționate către investiții în infrastructura esențială. Lucrările de modernizare a rețelelor de apă, canalizare sau iluminat public vor primi atenția principală, având în vedere nevoia urgentă de intervenții în mai multe localități.

O variantă aflată pe masa decidenților prevede totuși menținerea unui sprijin limitat pentru Casa Verde. Finanțarea ar putea fi disponibilă doar pentru bateriile de stocare a energiei electrice, măsură menită să stabilizeze rețelele și să susțină tranziția energetică a gospodăriilor.

De asemenea, implementarea programului de leasing social pentru mașini electrice, foarte așteptat de românii cu venituri mai mici, este probabil să fie amânată cel puțin un an.

În 2025, Programul Rabla a alocat 200 milioane de lei pentru persoanele fizice care doreau să înlocuiască mașinile vechi cu modele mai puțin poluante. Din sumă, 80 milioane de lei au fost dedicate vehiculelor hibride sau cu propulsie termică, iar 120 milioane pentru autoturisme electrice, plug-in hibride sau cu hidrogen. Ecotichetul a variat între 10.000 și 18.500 de lei, în funcție de tipul mașinii, însă întârzierea lansării și blocajele administrative au creat dificultăți pentru solicitanți.

Casa Verde Fotovoltaice a primit în 2025 un buget de 2,2 miliarde de lei, inclusiv 400 de milioane pentru baterii de stocare. Casa Verde Plus a finanțat echipamente precum pompele de căldură, extinzând astfel sprijinul pentru eficiența energetică. În ciuda fondurilor consistente, înscrierile s-au închis în câteva secunde, pe principiul „primul venit, primul servit”, iar beneficiarii au întâmpinat dificultăți legate de decontări și clarificări administrative.