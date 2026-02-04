Primarul municipiului Arad, Călin Bibarț, a anunțat că proprietarii mai au o ultimă șansă să își revendice autoturismele ridicate în ultimele luni. În caz contrar, acestea vor fi declarate abandonate, vor intra în proprietatea municipalității și vor fi scoase la licitație.

Apelul a fost transmis pe pagina de Facebook a primarului, acesta subliniind că procedura este una legală și urmărește eliberarea spațiilor publice ocupate ani la rând de vehicule nefuncționale.

Autoturismele vizate sunt, în majoritate, foarte vechi și nefuncționale. Ele au fost identificate pe străzi sau pe spații verzi și au ocupat timp îndelungat locuri de parcare, fără a mai fi utilizate.

În prezent, toate cele 128 de mașini sunt depozitate în curtea Recons Arad, societate aflată în subordinea Primăriei Arad. Cantitatea totală de fier rezultată din valorificarea acestora este estimată la aproximativ 100 de tone.

Reprezentanții Primăriei Arad au declarat pentru Agerpres că licitația va fi organizată în perioada următoare. Deocamdată, nu a fost stabilit prețul de pornire pe kilogramul de fier vechi.

Ca reper, la o acțiune similară desfășurată în urmă cu aproximativ șase luni, când au fost scoase la licitație 28 de autoturisme care însumau peste 20 de tone, prețul de pornire a fost de 90 de bani pe kilogram, fără TVA.

La această licitație vor avea acces exclusiv firmele care dețin autorizație de mediu pentru desfășurarea activităților de colectare și reciclare a fierului vechi. Persoanele fizice nu pot participa, întrucât mașinile sunt vândute ca material reciclabil.

Autoritățile locale subliniază că această condiție este impusă pentru respectarea normelor de mediu și pentru gestionarea corectă a deșeurilor rezultate.

Primăria Arad a derulat și în anii anteriori acțiuni similare de ridicare a mașinilor abandonate. Autovehiculele nerevendicate au fost declarate abandonate și au intrat în proprietatea municipalității.

În unele situații, atunci când mașinile erau încă funcționale, acestea au fost valorificate la bucată. În cazul actual, majoritatea autoturismelor sunt destinate exclusiv reciclării, din cauza stării tehnice precare.