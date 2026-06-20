Termen de 90 de zile pentru șoferi. Mașina poate rămâne fără înmatriculare dacă este ignorată această obligație

Cumpărarea unei mașini second-hand nu se încheie odată cu semnarea contractului de vânzare-cumpărare. Legea obligă noul proprietar să transcrie dreptul de proprietate în termen de 90 de zile, iar nerespectarea acestei obligații poate genera probleme atât pentru cumpărător, cât și pentru fostul proprietar. Gabriel Ioniță, șeful Serviciului Permise și Înmatriculări Buzău, a explicat ce prevede legislația și ce se întâmplă dacă termenul nu este respectat.

În România, persoanele care cumpără un autoturism sunt obligate să efectueze transcrierea dreptului de proprietate într-un interval de 90 de zile. Cu toate acestea, potrivit reprezentanților Serviciului Permise și Înmatriculări, există numeroase situații în care această obligație este ignorată.

Gabriel Ioniță a explicat că problema persistă de mai mulți ani și că efectele sunt resimțite în special de foștii proprietari ai mașinilor.

„Deși legislația din 2018 prevede că ai 90 de zile la dispoziție să efectuezi transcrierea. Mulți, bineînțeles, că nu respectau această prevedere și veneau amenzi la adresa vechiului proprietar.”

Acesta a precizat că modificările legislative au introdus și obligații pentru autoritățile locale, tocmai pentru ca schimbarea proprietarului să fie înregistrată în sistemul național.

„Această prevedere a venit la pachet și cu obligația primăriilor, a UAT-urilor. Le-a introdus această obligație de a transmite o comunicare de vânzare (…) în termen de cinci zile lucrătoare.”

Potrivit șefului Serviciului Permise și Înmatriculări Buzău, după ce fostul proprietar scoate vehiculul din evidența fiscală, primăria trebuie să introducă informațiile în aplicația Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări.

Doar în acest mod sistemul poate suspenda automat înmatricularea după expirarea termenului de 90 de zile.

„După ce se face acea comunicare de vânzare, Registrul nostru național de evidență a permisului de conducere și a vehiculelor înmatriculate suspendă automat înmatricularea după 90 de zile. Deci e setat în așa fel încât să se suspende înmatricularea, dar dacă nu există acea comunicare nu se suspendă.”

Gabriel Ioniță a atras atenția că nu toate unitățile administrativ-teritoriale folosesc încă aplicația, deși au acces la aceasta.

„Din păcate, nici la acest moment nu este operațională, din ce știu în toate UAT-urile, că încă vin cu comunicări fizice, încă se trezesc după ani de zile că nu s-a făcut acea comunicare și așa mai departe.”

Pentru situațiile în care cumpărătorul nu își îndeplinește obligația legală, legislația a fost modificată astfel încât fostul proprietar să nu mai fie nevoit să deschidă un proces în instanță.

Gabriel Ioniță a explicat că, după o anumită perioadă, autoritățile pot radia vehiculul din oficiu.

„În cazul în care timp de nouă luni de zile nu s-a transcris acel autovehicul, vechiul proprietar sau partea interesată de regulă ne face o solicitare, verificăm dacă într-adevăr așa este și trebuie să-l înștiințăm pe cel care a cumpărat mașina. Dacă în termen de 45 de zile de la comunicarea noastră nu o transcrie, atunci radiem noi din oficiu, adică fără a se mai duce în instanță.”

Prin această procedură, foștii proprietari pot evita procesele care, în trecut, puteau dura chiar și un an, timp în care continuau să primească amenzi, notificări sau alte obligații legate de un autoturism pe care nu îl mai dețineau.