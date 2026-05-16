Liderul AUR, George Simion, a anunțat un nou plan cu măsuri economice și administrative, despre care spune că ar trebui să repare greșelile făcute în timpul Guvernului Bolojan. Partidul politic vrea să pornească rapid investițiile publice care pot fi terminate, după ce toate proiectele vor fi analizate și prioritizate.

În opinia sa și a colegilor săi, România are de mulți ani probleme cu gestionarea proiectelor de infrastructură și a investițiilor statului. Membrii AUR consideră că este nevoie de un sistem care să verifice, coordoneze și administreze mai bine aceste proiecte.

Simion a declarat că România nu are suficiente proiecte bine pregătite și că problema principală este lipsa unui management bun. El a spus că, în prima lună, toate proiectele mari vor fi analizate de către partidul său politic pentru a se vedea dacă pot fi realizate sau nu.

Liderul AUR a criticat și modul în care au fost aprobate investițiile publice în ultimii ani. El susține că s-au cheltuit prea mulți bani pe proiecte fără utilitate economică sau socială și că multe dintre ele ar putea bloca finanțarea pentru următorii cinci ani. Simion a precizat că proiectele fără sens economic ar urma să fie oprite.

Proiectele considerate utile și realizabile vor fi deblocate. Acolo unde există întârzieri administrative vor fi luate măsuri pentru grăbirea procedurilor, iar în cazurile care necesită decizii politice, acestea vor fi asumate de Executiv.

„România duce lipsă de proiecte mature și, mai ales, de management al proiectelor. În prima lună, luăm toate proiectele majore și le analizăm, dacă se pot face sau nu. S-au dat mult prea mulți bani, s-au început mult prea multe proiecte care ar bloca finanțarea pe următorii 5 ani. Unde nu există sens economic, oprim aceste proiecte”, a precizat Simion.

Simion a spus că România nu își mai permite să cheltuie bani și resurse pe proiecte care nu aduc rezultate clare. El a afirmat că Bucureștiul este organizat ineficient, având șapte primării, șapte poliții locale și prea multe funcții de conducere și de birou.