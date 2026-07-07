Mesajul neașteptat al Ancăi Alexandrescu după declinul audiențelor Realitatea Plus

Anca Alexandrescu a comentat informațiile apărute în ultima perioadă despre diminuarea audiențelor postului Realitatea Plus, după ce în spațiul public au fost semnalate reacții legate de scăderea numărului de telespectatori.

Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a transmis un mesaj ironic celor care au renunțat să mai urmărească postul, afirmând că această situație ar avea un efect favorabil pentru televiziune.

Declarațiile sale au venit după apariția unor date privind evoluția audienței Realitatea Plus din ultima săptămână, perioadă marcată de tensiuni apărute în direct între Călin Georgescu și Anca Alexandrescu. Aceasta a susținut că audiențele ridicate înregistrate în ultimele luni nu au reprezentat un avantaj financiar pentru televiziune.

Potrivit realizatoarei, creșterea numărului de telespectatori nu s-ar fi reflectat în venituri mai mari din publicitate. Ea a afirmat că postul ar fi pierdut mai multe contracte importante de publicitate, inclusiv colaborări cu companii mari.

„Ştii ce mă distrează pe mine? Că m-au înnebunit toţi cu audienţa. Au spus: Noi v-am crescut, noi vă scădem. Această audienţă despre care vorbiţi voi a fost un măr otrăvit pentru Realitatea Plus.”, a explicat Anca Alexandrescu.

Realizatoarea a susținut că perioada cu audiențe mari nu a adus beneficii financiare pentru televiziune și a precizat că veniturile din publicitate ar fi fost afectate de pierderea unor contracte.

„Deşi am avut audienţe foarte mari, am avut nişte pierderi uriaşe, pentru că contractele mari de publicitate de la multinaţionale au fost tăiate. Am şi spus pe post cine ne-a tăiat contractele. Multe. Aproape 90% din contracte.”, a mai declarat realizatoarea TV.

Anca Alexandrescu a mai spus că reducerea numărului de telespectatori nu reprezintă, în opinia sa, un dezavantaj pentru postul de televiziune, raportând situația la efectele financiare pe care le-a menționat.

„Acea audienţă mare nu a fost niciun beneficiu. Nu a fost un beneficiu real. Iertaţi-mă, ca să vă spun direct, ne faceţi un bine.”, a declarat realizatoarea.

Informațiile privind diminuarea audiențelor au apărut după ce Paginademedia.ro a relatat că emisiunea „Culisele Statului Paralel” a înregistrat o scădere semnificativă în ultima perioadă.

Potrivit datelor prezentate de publicația de profil, ediția de joia trecută a emisiunii a atins cel mai redus nivel de audiență din ultima lună. Cifrele respective au fost aproape la jumătate față de nivelurile înregistrate într-o zi obișnuită.

Scăderea audienței a fost menționată în contextul schimbărilor apărute în evoluția programului și al reacțiilor publice legate de conflictele și declarațiile recente asociate emisiunii.

Din acest motiv Anca Alexandrescu a răspuns acestor reacții prin declarațiile făcute în direct, explicând perspectiva sa asupra raportului dintre audiență, publicitate și situația financiară a postului.