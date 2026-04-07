Anca Alexandrescu a transmis că CNA ar fi retras licența postului Realitatea Plus, deși toate amenzile ar fi fost plătite, inclusiv cele suspendate de instanță. Ea a afirmat că anticipase această decizie și a dat asigurări că activitatea nu se va opri, precizând că va contesta măsura în instanță.

În plus, postul va continua să emită online, inclusiv, dacă va fi necesar, din fața Palatului Victoria și a Palatului Cotroceni.

„Bine ați venit în dictatură! Da, e adevarat că CNA ul ne a ridicat licenta desi toate amenzile sunt platite (inclusiv cele suspendate de instanta)! V-am spus ca asta vor face! Dar nu ne vom opri! Vom contesta in instanta si vom emite in continuare pe online! Si daca e nevoie si din fata Palatului Victoria si de la Cotroceni! Asa ca ne vedem diseara de la ora 21 pe toate platformele online! P.S. Tuturor celor care injura, ma jignesc si se bucura de aceasta decizie le spun atat: ma voi ruga pentru voi! Nu cedam!”, a transmis Anca Alexandrescu azi, 7 aprilie 2026.

Știrea inițială

În cadrul unei ședințe publice, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a analizat situația sancțiunilor financiare aplicate posturilor de televiziune și a constatat că Realitatea Plus nu și-a achitat obligațiile aferente anului 2024. Televiziunea achitase însă amenzile pentru 2025. În total, este vorba despre 28 de amenzi din 2024, însumând 605.000 de lei.

Conform Legii Audiovizualului, CNA poate retrage licența unei televiziuni care nu demonstrează achitarea amenzilor în termen de șase luni de la aplicare.

Decizia a fost luată după ore de discuții la care au participat și reprezentanți ai PHG Media, societatea care operează Realitatea Plus. A fost propusă și amânarea cazului pentru o altă ședință, însă propunerea nu a primit suficiente voturi.

Vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, a inițiat propunerea de retragere a licenței, iar membrii Georgică Severin și Lucian Dindirică s-au retras de la vot. Propunerea a fost aprobată în unanimitate de ceilalți membri prezenți: Valentin Jucan, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Daniel Bârsan, Ionel Palăr, Mircea Toma și Vasile Bănescu.

Realitatea Plus va trebui să înceteze emisia după primirea informării oficiale din partea CNA, scrie paginademedia.ro.

Art. 57 – (1) Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii:

a) titularul nu începe difuzarea serviciului de programe, în condiţiile stabilite prin licenţă, în termen de 12 luni de la obţinerea licenţei audiovizuale; Consiliul poate acorda două prelungiri succesive de câte 6 luni în situaţii justificate;

b) titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive imputabile titularului;

c) ca urmare a încălcării normelor privind regimul proprietăţii în audiovizual, prevăzute la art. 46, şi a nerespectării dispoziţiilor art. 56; c 1 ) ca urmare a încălcării prevederilor alin. (8) şi (9) ale art. 44 şi ale art. 56;

d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia;

e) la cererea titularului.

Jurnalistul Dan Andronic a comentat imediat situația, atrăgând atenția că retragerea licenței nu are nicio legătură cu promovarea intensă a lui Călin Georgescu pe acest post TV.

Totul este doar o decizie economică, afirmă Andronic, la mijloc fiind o gaură la buget de peste 50 de milioane de euro.