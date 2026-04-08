Invitat în podcastul realizat de Robert Turcescu, la care a participat și Liviu Mihaiu, Georgică Severin, membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), a scos la iveală o vulnerabilitate majoră a legislației actuale.

Aceasta permite unor entități media să acumuleze datorii uriașe către stat, pentru ca ulterior să transfere licența de emisie către o nouă societate, evitând astfel consecințele financiare. Cazul Realitatea Plus.

Una dintre cele mai mari probleme identificate de Georgică Severin este ușurința cu care licențele audiovizuale sunt pasate de la o entitate juridică la alta. Acest mecanism este utilizat frecvent pentru a menține un post de televiziune sau de radio în funcțiune, chiar dacă firma care deține inițial licența intră în blocaj financiar sau faliment.

„Mai e problemă în toată povestea asta cu amenzile. Este faptul că licențele se cesionează de la o firmă la alta, fără să se mai treacă practic prin sub controlul CNA. Și în acest context e posibil ca o firmă care intră în faliment succesiv, acumulează datorii, să mențină licența aceasta. Și acolo este marea problemă, că alt fel nu s-ar fi ajuns acolo. În mod normal, ar trebui ca atunci când o firmă ajunge în situația de a nu-și plăti datoriile către stat, licența să fie dată înapoi la CNA. Dacă la televiziuni care acum sunt pe cablu putem să vorbim de povestea asta, hai mai lejer, pentru că sunt pe cablu, satelit, online”, a explicat Georgică Severin în timpul podcastului.

Problema devine și mai complicată în cazul radioului, unde resursele sunt limitate de spectrul de frecvențe disponibil. Membrul CNA a făcut referire la situații recente, subliniind că frecvențele sunt, în esență, un bun public administrat de stat, care nu ar trebui să facă obiectul unor astfel de manevre economice între firme private aflate în incapacitate de plată.

„Posturile de radio, pentru că am avut acest caz ieri și îmi pare sincer pentru Gold, sunt totuși într-o zonă pe care o guvernează și o administrează statul român, o plajă limitată de frecvențe radio. Știți bine că ele sunt limitate. Și nu mi se pare normal ca genul ăsta de frecvențe să poată fi cesionate, că ele nu se pot vinde legal, și să meargă dintr-o firmă într-alta, la fel și licențele TV, pentru că și acolo s-a construit un brand, care iar contează”, a mai adăugat acesta.

Conform oficialului CNA, stoparea acestor practici ar responsabiliza imediat patronatele media. Dacă riscul de a pierde licența ar fi real în momentul acumulării datoriilor, televiziunile și radiourile ar fi forțate să adopte un comportament fiscal mai riguros.