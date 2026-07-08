CNA suspendă emisia Realitatea Plus pentru trei ore. Consiliul a constatat încălcarea legislației audiovizuale

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis suspendarea emisiei postului Realitatea Plus pentru o perioadă de trei ore, în urma analizării mai multor emisiuni difuzate în luna februarie. Membrii instituției au concluzionat că au existat încălcări ale legislației audiovizuale, iar sancțiunea a fost aprobată cu majoritate de voturi.

Decizia a fost luată după ce Consiliul Național al Audiovizualului a analizat numeroase sesizări privind programele difuzate de Realitatea Plus. În cadrul ședinței, membrii CNA au vizionat ore întregi de înregistrări și au evaluat 34 de rapoarte de monitorizare referitoare la emisiuni din luna februarie.

În urma verificărilor, instituția a constatat în unanimitate că legislația audiovizuală a fost încălcată în mai multe programe. Totodată, Consiliul a apreciat că șase ediții nu au încălcat normele în vigoare. Este vorba despre trei ediții ale emisiunii „100%”, o ediție din „Tunurile pe politicieni”, precum și câte o ediție din „Realitatea zilei” și „Culisele Puterii”.

Propunerea privind suspendarea emisiei Realitatea Plus pentru trei ore, formulată de Mircea Toma, a fost adoptată cu șapte voturi.

O propunere alternativă, susținută de Georgică Severin și care prevedea aplicarea unei amenzi de 200.000 de lei, a întrunit doar patru voturi și nu a fost adoptată, transmite Pagina de Media.

În timpul dezbaterilor, Mircea Toma a apreciat că postul de televiziune a încălcat grav obligația de imparțialitate.

Acesta a susținut că prezența frecventă a liderului AUR, George Simion, mesajele cu caracter electoral și promovarea repetată a protestelor au conturat un conținut care, în opinia sa, nu mai avea rol exclusiv informativ.

Potrivit acestuia, programele analizate au funcționat mai degrabă ca un mecanism de mobilizare politică, fiind dominate de mesaje de susținere pentru Călin Georgescu, George Simion, AUR și Alexandra Păcuraru.

„Tot acest peisaj, din punctul meu de vedere, se defineşte ca fiind o flagrantă, severă încălcare a condiţiei imparţialităţii. În loc de a fi un post de televiziune, aici avem de-a face cu toate aceste emisiuni, cu micile excepţii pe care le-am menţionat, cu un mecanism politic de mobilizare a publicului, cu mesaje electorale: trebuie să se organizeze alegeri noi, trebuie să le câştige cine merită să le câştige, AUR este prezent cu mobilizare pentru mitinguri pentru toată ţara. Partea de televiziune e uitată în emisiunile 100% şi în câteva intervenţii izolate în afara acestui fluviu de susţinere, de supradoză de Călin Georgescu, George Simion, AUR şi Alexandra Păcuraru.”

Georgică Severin a considerat că Realitatea Plus a depășit anumite limite în unele emisiuni, însă a afirmat că apeluri similare pentru participarea la manifestații au fost întâlnite și în cazul altor posturi de televiziune.

Acesta a făcut referire la protestele organizate în decembrie 2025, apreciind că și atunci au existat situații comparabile.

„Este evident că noi acum analizăm o serie întreagă de elemente de acum 4-5 luni. Îndemnul de a participa la mitinguri şi aşa mai departe, chiar dacă Realitatea a mers cam departe şi a depăşit să spunem anumite limite, l-am văzut şi la alte televiziuni. Reamintesc mitingurile din decembrie 2025 pentru Recorder, pentru Salvaţi Justiţia şi aşa mai departe. Şi acolo mie mi s-a părut un pic mai grave.”

În același timp, Severin a remarcat că succesul editorial al postului în perioada analizată s-a reflectat în nivelul audienței, însă a admis că, în anumite momente, limitele au fost depășite.