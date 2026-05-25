Românii sunt dezinteresați de politică și nu ard de dorință de-a afla cine va fi noul premier. O temă ce a fost analizată, luni, de Robert Turcescu și de Adrian Severin la podcastul difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

Fostul ministru de Externe a remarcat că în spațiul public sunt vehiculate nume necunoscute, pentru funcția de prim-ministru. Totul s-ar face din culise, de la un așa-zis centru de comandă.

„În ultima vreme, ni se scot în față persoane necunoscute, cel puțin de majoritatea publicului. Și unul dintre exemple este chiar domnul Bolojan. Cine știa de domnul Bolojan înainte de a deveni salvatorul României? Toată lumea, dintr-o dată, vorbea de Bolojan. Să fim serioși, la centrul de comandă s-a zis Bolojan. Și atunci, toți cei care până atunci nu-i pronunțaseră numele, deja îl anunțau ca fiind marele salvator. Bun, de ce s-a ajuns ca Bolojan să trebuiască să plece o altă discuție. Dar acum, când ne gândim la cine urmează, ne uităm să vedem pământ. La urmă rămâne întrebarea: de ce să mă pasioneze pe mine dezbaterea asta? Când va veni un oarecare, care va fi nominalizat de alții, și care nu va avea în mandat nimic bun pentru mine”, a spus fostul demnitar.

Care a remarcat că populația a luat o distanță tot mai mare de jocurile politice, în care nu se mai regăsește.

„Indiferența, că nu mă interesează ce discută ăștia, este, vă repet, o formă de disperare, o formă de îngrijorare față de faptul că politicul nu mai reverberează cu nevoile poporului, populației. Nu mai există dialog, nu mai există încredere, nu mai există limbaj comun. Și în asemenea condiții, sigur că populația există, dar acolo e jocul lor, nu este jocul nostru. La ce să mă uit eu și la ce să mă preocup? Gândiți-vă că eu însumi, o spun foarte clar, poate vă surprinde. Eu însumi nu mă mai uit la televiziunile de știri. Nu mă interesează ce se spune acolo”, a mai precizat invitatul emisiunii.

Robert Turcescu a vorbit și el despre dezinteresul românilor în chestiunea alegerii unui premier care să-i ia locul lui Ilie Bolojan.