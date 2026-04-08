Cristela Georgescu, mesaj critic la adresa ”justiției lumești”
Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a transmis recent o serie de mesaje publice în care își exprimă punctul de vedere cu privire la situația juridică a partenerului său și la contextul mediatic din România.
În mesajele publicate pe rețelele de socializare, aceasta sugerează existența unei percepții de nedreptate în raport cu sistemul de justiție, pe care îl numește simbolic „justiție lumească”. În acest context, ea a recurs la comparații cu caracter religios, făcând trimitere la figura lui Iisus Hristos ca exemplu al unei judecăți nedrepte din perspectivă umană.
Potrivit declarațiilor sale, adevărata „victorie” nu ar fi una juridică, ci una spirituală, care se manifestă la nivelul conștiinței individuale și al valorilor interioare.
„Noi, toți cei 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆𝒓𝒂𝒕̦𝒊 înfrânți de justiția lumească, avem în față cel mai împuternicitor exemplu. Al Marelui Înfrânt: Hristos. El este cel mai mare înfrânt al „justiției” omenești. Însă Cel Mai Mare Biruitor al lumii…”, a precizat Cristela Georgescu într-o postare pe Facebook.
„Victoria Luminii nu va fi decisă niciodată în sala de sentință, ci în inimi. În inimile care refuză să se lase întunecate, deoarece știu că întunericul înaintează doar până acolo unde se retrage lumina.”, a mai punctat Cristela.
Călin Georgescu, reacție privind Realitatea Plus și Gold FM
În paralel, Călin Georgescu a comentat public informațiile privind situația unor instituții media, între care Realitatea Plus și Gold FM. Acesta a descris posibilele măsuri împotriva acestor posturi ca fiind problematice din perspectiva libertății de exprimare și a principiilor democratice.
El a susținut că astfel de decizii ar putea ridica semne de întrebare privind funcționarea statului de drept și respectarea voinței publice, făcând referire și la evenimente politice anterioare, inclusiv la alegerile prezidențiale din 2024.
În declarațiile sale, Călin Georgescu a afirmat că libertatea de exprimare și votul liber reprezintă elemente fundamentale ale democrației, sugerând că orice limitare a acestora ar trebui analizată cu atenție.
„Temelia democrației este voința poporului, exprimată liber prin vot și protejată prin libertatea de exprimare și statul de drept.
Evenimentele din 6 decembrie 2024, pe care mulți le consideră un atac la democrație, au continuat astăzi, 7 aprilie 2026, prin decizia de închidere a postului TV Realitatea Plus, cunoscută ca „Televiziunea Poporului”, și a postului de radio Gold FM – o măsură pe care o consider un abuz și o nedreptate periculoasă pentru valorile democratice fundamentale.
Astfel de presiuni se adaugă unui șir de acțiuni care ridică semne serioase de întrebare asupra respectării regulilor democratice, inclusiv în contextul anulării alegerilor prezidențiale din 2024, fără probe clare și transparente.
Suntem deja percepuți, în sens negativ, de o parte a opiniei publice internaționale, ca o țară în care democrația a fost grav afectată în mileniul al treilea. Poporul, prin vocea și lacrimile lui, simte că nu mai contează pentru puterea de la București.
Faptul că această decizie a fost luată chiar în Săptămâna Mare, când fiecărui om i se cere pocăință, cercetarea propriei conștiințe și să se ferească de asprime și de judecată nedreaptă, spune multe despre cei care o iau. Poate nu cunosc Legea lui Dumnezeu, dar fiecare o va cunoaște, mai devreme sau mai târziu.
Nu putem rămâne indiferenți. Este firesc ca orice percepție de limitare a libertății de exprimare să conducă la o reacție de solidarizare în societate, în jurul valorilor democratice și dorinței de a consolida statul de drept. Este despre fiecare dintre noi. Este despre dreptul nostru de a gândi, de a vorbi și de a trăi liber. Este momentul să fim uniți, conștienți și demni”, a transmis Călin Georgescu.
