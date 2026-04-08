Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a transmis recent o serie de mesaje publice în care își exprimă punctul de vedere cu privire la situația juridică a partenerului său și la contextul mediatic din România.

În mesajele publicate pe rețelele de socializare, aceasta sugerează existența unei percepții de nedreptate în raport cu sistemul de justiție, pe care îl numește simbolic „justiție lumească”. În acest context, ea a recurs la comparații cu caracter religios, făcând trimitere la figura lui Iisus Hristos ca exemplu al unei judecăți nedrepte din perspectivă umană.

Potrivit declarațiilor sale, adevărata „victorie” nu ar fi una juridică, ci una spirituală, care se manifestă la nivelul conștiinței individuale și al valorilor interioare.

„Noi, toți cei 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆𝒓𝒂𝒕̦𝒊 înfrânți de justiția lumească, avem în față cel mai împuternicitor exemplu. Al Marelui Înfrânt: Hristos. El este cel mai mare înfrânt al „justiției” omenești. Însă Cel Mai Mare Biruitor al lumii…”, a precizat Cristela Georgescu într-o postare pe Facebook. „Victoria Luminii nu va fi decisă niciodată în sala de sentință, ci în inimi. În inimile care refuză să se lase întunecate, deoarece știu că întunericul înaintează doar până acolo unde se retrage lumina.”, a mai punctat Cristela.

În paralel, Călin Georgescu a comentat public informațiile privind situația unor instituții media, între care Realitatea Plus și Gold FM. Acesta a descris posibilele măsuri împotriva acestor posturi ca fiind problematice din perspectiva libertății de exprimare și a principiilor democratice.

El a susținut că astfel de decizii ar putea ridica semne de întrebare privind funcționarea statului de drept și respectarea voinței publice, făcând referire și la evenimente politice anterioare, inclusiv la alegerile prezidențiale din 2024.

În declarațiile sale, Călin Georgescu a afirmat că libertatea de exprimare și votul liber reprezintă elemente fundamentale ale democrației, sugerând că orice limitare a acestora ar trebui analizată cu atenție.