Piața benzinăriilor din România. Piața retailului de carburanți din România, încadrată în grupa CAEN 473 (comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule), a ajuns în 2024 la un nivel de maturitate financiară și operațională semnificativ mai ridicat față de ultimii 15 ani, pe fondul creșterii consumului, a inflației și a consolidării marjelor de profit.

În prezent, în acest sector sunt înregistrate peste 2.600 de firme, dintre care aproximativ 2.400 sunt active. Restul se află în diverse stadii administrative sau juridice: activitate suspendată, insolvență, faliment sau proceduri de deschidere a insolvenței.

Pentru anul 2024, aproximativ 1.090 de companii au depus bilanțuri financiare, oferind o imagine relevantă asupra performanței industriei, scrie termene.ro.

Cifra de afaceri în acest sector a crescut cu 288% față de 2008

La nivel agregat, piața a raportat în 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 77,4 miliarde lei, în creștere spectaculoasă față de circa 20 miliarde lei în 2008.

Această evoluție reprezintă un avans de 288%, depășind semnificativ rata inflației din aceeași perioadă (aproximativ 100%), ceea ce indică o expansiune reală a volumului și valorii pieței.

Profitul net cumulat al sectorului a urcat de la 178,8 milioane lei în 2008 la aproximativ 1,3 miliarde lei în 2024, ceea ce echivalează cu o creștere de peste 625%.

În același timp:

  • pierderile nete au ajuns la 272,9 milioane lei în 2024 (în creștere față de 2008)
  • rezultatul net agregat (profit minus pierdere) a urcat de la -55,8 milioane lei în 2008 la +1,02 miliarde lei în 2024
  • profitul brut a avansat de la 242,2 milioane lei la 1,58 miliarde lei

Diferența dintre profitul brut și cel net reflectă, în principal, povara fiscală și ajustările contabile specifice fiecărei companii.

Indicatorii de rentabilitate arată o îmbunătățire clară a eficienței:

  • marja netă pe sold a urcat de la -0,28% (2008) la +1,32% (2024)
  • marja bazată pe profit net a crescut de la 0,9% la 1,67%

Perioada 2020–2021 a fost una de vârf pentru marje, în timp ce 2011 a reprezentat minimul istoric.

Numărul angajaților a scăzut, dar productivitatea a crescut

Unul dintre cele mai importante trenduri structurale este scăderea numărului de angajați:

  • 2008: 16.275 angajați
  • 2024: 12.445 angajați (–23,5%)

În ciuda scăderii, eficiența a crescut puternic:

  • cifra de afaceri per angajat: de la 1,2 mil. lei la 6,2 mil. lei (+407%)
  • profit net per angajat: de la 10.984 lei la 104.120 lei

Această evoluție indică automatizare, optimizare operațională și concentrarea volumelor în rețele mari.

Capitalurile proprii ale sectorului au crescut de la sub 1,3 miliarde lei în 2008 la aproximativ 7,3 miliarde lei în 2024 (+462%).

Randamentul capitalurilor (ROE) a evoluat astfel:

  • de la -4,3% în 2008
  • la 14,02% în 2024 (pe baza rezultatului net agregat)
  • cu un vârf de 29,14% în 2021

Piața benzinăriilor din România a trecut în ultimii 16 ani printr-o transformare structurală majoră: creștere accelerată a cifrei de afaceri, consolidarea profitabilității, scăderea numărului de angajați și creșterea productivității.

Top 30 companii din piața benzinăriilor din România (2024)

# Companie Cifră de afaceri (2024) Profit net Angajați
1 OMV Petrom Marketing SRL 24,5 mld. lei 574,6 mil. lei 205
2 Rompetrol Downstream SRL 13,3 mld. lei 136,4 mil. lei 449
3 Lukoil România SRL 11,2 mld. lei -145,3 mil. lei 203
4 MOL România Petroleum Products SRL 9,6 mld. lei 166,1 mil. lei 278
5 Socar Petroleum SA 3,6 mld. lei 27,7 mil. lei 740
6 Smart Management Invest SRL 1,9 mld. lei ~13 mil. lei 59
7 Turist Service SRL 649,9 mil. lei 11,7 mil. lei 266
8 Flagas SRL 596,5 mil. lei 9,5 mil. lei 138
9 Rombeer Cringasu SRL 419,5 mil. lei 7,6 mil. lei 31
10 Octano Downstream SRL 371,9 mil. lei 4 mil. lei 293
11 NIS Petrol SRL 266,9 mil. lei -75,2 mil. lei 67
12 Azalis SRL 256,8 mil. lei 13,6 mil. lei 146
13 Stop Unu SRL 219,5 mil. lei 7,1 mil. lei 103
14 Agromysmoni SRL 203,6 mil. lei 8,2 mil. lei 47
15 Dialand SRL 195,7 mil. lei 2,8 mil. lei 23
16 Trend Energy SRL 195,4 mil. lei 3 mil. lei 31
17 Eurogenetic SRL 193,2 mil. lei 5,7 mil. lei 146
18 Eso Petrol SRL ~175 mil. lei 9,6 mil. lei 79
19 Pro Speranța 2002 SRL 166,4 mil. lei 5,3 mil. lei 121
20 Oltwam SRL 164,7 mil. lei 9,2 mil. lei 87
21 Real Miro Gaz SRL 160,9 mil. lei 5,8 mil. lei 92
22 Sprint Diesel SRL 155,6 mil. lei 5,5 mil. lei 37
23 Forte Gaz SRL 149,6 mil. lei -1,3 mil. lei 124
24 Icom Oil SRL 142,9 mil. lei 6,1 mil. lei 68
25 BAMT Grup SRL ~141 mil. lei 0,34 mil. lei 144
26 AS24 Tankservice SRL 127,4 mil. lei ~5 mil. lei 23
27 Minacargotur SRL ~122 mil. lei 0,95 mil. lei 65
28 Trans Ivinis & Co SRL 119,8 mil. lei 1,5 mil. lei 131
29 Carbogaz SRL 115,1 mil. lei 2,3 mil. lei 51
30 Ștefan Lucian-Impex SRL ~109 mil. lei 1,9 mil. lei 70