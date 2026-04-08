Piața benzinăriilor din România. Piața retailului de carburanți din România, încadrată în grupa CAEN 473 (comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule), a ajuns în 2024 la un nivel de maturitate financiară și operațională semnificativ mai ridicat față de ultimii 15 ani, pe fondul creșterii consumului, a inflației și a consolidării marjelor de profit.

În prezent, în acest sector sunt înregistrate peste 2.600 de firme, dintre care aproximativ 2.400 sunt active. Restul se află în diverse stadii administrative sau juridice: activitate suspendată, insolvență, faliment sau proceduri de deschidere a insolvenței.

Pentru anul 2024, aproximativ 1.090 de companii au depus bilanțuri financiare, oferind o imagine relevantă asupra performanței industriei, scrie termene.ro.

La nivel agregat, piața a raportat în 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 77,4 miliarde lei, în creștere spectaculoasă față de circa 20 miliarde lei în 2008.

Această evoluție reprezintă un avans de 288%, depășind semnificativ rata inflației din aceeași perioadă (aproximativ 100%), ceea ce indică o expansiune reală a volumului și valorii pieței.

Profitul net cumulat al sectorului a urcat de la 178,8 milioane lei în 2008 la aproximativ 1,3 miliarde lei în 2024, ceea ce echivalează cu o creștere de peste 625%.

În același timp:

pierderile nete au ajuns la 272,9 milioane lei în 2024 (în creștere față de 2008)

rezultatul net agregat (profit minus pierdere) a urcat de la -55,8 milioane lei în 2008 la +1,02 miliarde lei în 2024

profitul brut a avansat de la 242,2 milioane lei la 1,58 miliarde lei

Diferența dintre profitul brut și cel net reflectă, în principal, povara fiscală și ajustările contabile specifice fiecărei companii.

Indicatorii de rentabilitate arată o îmbunătățire clară a eficienței:

marja netă pe sold a urcat de la -0,28% (2008) la +1,32% (2024)

marja bazată pe profit net a crescut de la 0,9% la 1,67%

Perioada 2020–2021 a fost una de vârf pentru marje, în timp ce 2011 a reprezentat minimul istoric.

Unul dintre cele mai importante trenduri structurale este scăderea numărului de angajați:

2008: 16.275 angajați

2024: 12.445 angajați (–23,5%)

În ciuda scăderii, eficiența a crescut puternic:

cifra de afaceri per angajat: de la 1,2 mil. lei la 6,2 mil. lei (+407%)

profit net per angajat: de la 10.984 lei la 104.120 lei

Această evoluție indică automatizare, optimizare operațională și concentrarea volumelor în rețele mari.

Capitalurile proprii ale sectorului au crescut de la sub 1,3 miliarde lei în 2008 la aproximativ 7,3 miliarde lei în 2024 (+462%).

Randamentul capitalurilor (ROE) a evoluat astfel:

de la -4,3% în 2008

la 14,02% în 2024 (pe baza rezultatului net agregat)

cu un vârf de 29,14% în 2021

Piața benzinăriilor din România a trecut în ultimii 16 ani printr-o transformare structurală majoră: creștere accelerată a cifrei de afaceri, consolidarea profitabilității, scăderea numărului de angajați și creșterea productivității.