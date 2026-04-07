Investigația ROBOR intră într-o etapă decisivă pentru 10 bănci. Potrivit informațiilor publicate de Profit, raportul a fost trimis companiilor pentru care se propune sancționarea în baza legislației concurenței.

Acesta reprezintă un pas intermediar în procedură, iar băncile vizate au la dispoziție 30 de zile pentru a formula observații înainte ca autoritatea să decidă dacă își asumă oficial concluziile și aplică sancțiuni.

„Este vorba de raportul cu propuneri ale echipei de investigație, la care băncile au 30 de zile să formuleze opinii, înainte ca instituția să își însușească sau nu acest raport oficial și să ia o decizie formală de sancționare”, a scris sursa menționată.

Banca Transilvania a confirmat că a primit raportul în data de 6 aprilie, precizând că acesta marchează finalizarea etapei de documentare a investigației privind o posibilă înțelegere sau practică concertată pentru fixarea coordonată a ROBOR în cadrul procedurii de stabilire a ratelor de referință.

„În data de 6 aprilie, Consiliul Concurentei a finalizat etapa de documentare din cadrul investigației privind o presupusa înțelegere si/sau practica concertata cu privire la fixarea coordonata a valorii ROBOR de catre bancile participante la stabilirea acestei rate de referință in cadrul procedurii de „fixing”, prin transmiterea catre toate cele zece banci vizate a unei copii a raportului elaborat de echipa de investigație desemnata in acest sens. Raportul reprezintă un pas procedural intermediar, care precede etapa audierii instituțiilor care fac obiectul acestei investigații. În pregătirea procedurilor de audiere, fiecare dintre băncile implicate în investigație are dreptul sa formuleze observații cu privire la constatările reținute în raport. Ulterior ascultării pozițiilor părților vizate de investigație, Consiliul Concurentei va adopta o decizie care poate fi în sensul respingerii raportului, transmiterii spre completare a acestuia de către echipa de investigație sau admiterii raportului și, după caz, aplicarea unei sancțiuni individualizate”, a anunțat banca.

„BT își menține poziția susținută în cadrul acestei investigații cu privire la faptul că întreaga sa conduită a fost conformă și aliniată la cerințele legale care reglementează mecanismele fundamentale de funcționare a pieței bancare și va prezenta argumente solide în favoarea legalității acțiunilor sale și respingerii/reevaluării concluziilor raportului, inclusiv în ce privește eventuala aplicare a unei sancțiuni nefondate și potențial disproporționate. BT își va apăra cu vigoare poziția în toate etapele procedurale, la maximul drepturilor acordate de lege”, a mai transmis banca.

După analizarea pozițiilor băncilor, Consiliul Concurenței va putea decide fie respingerea raportului, fie completarea acestuia, fie admiterea lui și aplicarea unor sancțiuni individualizate. Orice eventuală decizie de sancționare poate fi contestată în termen de 30 de zile la Curtea de Apel București.

Surse apropiate situației indică faptul că sancțiunile ar putea ajunge până la aproximativ 10% din cifra de afaceri a fiecărei bănci, ceea ce ar putea duce la amenzi totale de peste un miliard de euro. Miza este considerată una majoră, având în vedere dimensiunea instituțiilor implicate.

Președintele Consiliul Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat la începutul lunii februarie că autoritatea își propune să finalizeze investigația în primul semestru al anului, subliniind că acesta ar putea fi cel mai important caz al anului din perspectiva sancțiunilor. El a explicat că raportul este finalizat la nivelul echipei de investigație și se află în proceduri de verificare internă și în dialog cu Comisia Europeană.

„Este potențial cel mai important caz al anului deoarece amenzile sunt proporționale cu cifra de afaceri, iar băncile din sistemul ROBOR sunt companii foarte mari, și dacă sunt găsite vinovate amenzile sunt semnificative. Raportul este finalizat de echipa de investigație, este în procedura de verificare internă și cu Comisia Europeană”, a precizat Bogdan Chirițoiu.

Chirițoiu a precizat că finalizarea investigației este dorită până la începutul lunii iulie, în contextul în care mandatele conducerii instituției expiră la mijlocul anului, pentru a evita eventuale probleme procedurale. În cazul în care acest termen nu va fi respectat, decizia finală ar putea fi amânată pentru anul viitor.

„Vrem să finalizăm această investigație în primul semestru din acest an pentru că mandatele noastre se termină la mijlocul acestui an și pentru a nu avea probleme procedurale nu dorim sa depășim acest termen”, a mai spus Chirițoiu.

Investigația vizează posibile înțelegeri între cele zece bănci participante la stabilirea ROBOR pentru menținerea dobânzii la un nivel ridicat, în cadrul procedurii de fixing, prin care sunt determinate ratele de referință ROBOR și ROBID.

Cele zece instituții implicate în calculul ROBOR sunt Banca Comercială Intesa Sanpaolo România, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, Banca Transilvania, CEC Bank, EximBank, ING Bank, OTP Bank România, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank.